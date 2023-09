Superbike Aragon, Michael Rinaldi “Volevo vincere a tutti i costi”

Michael Rinaldi è felice come non mai. E’ tornato ad assaporare una vittoria dopo due anni e lo ha fatto in un momento molto particolare, da separato in casa Ducati Aruba. Certo, le proposte per il 2024 non gli mancano, anzi. Però la vittoria di Aragon è qualcosa di veramente speciale. Il riminese è stato autore di una prestazione perfetta (leggi la cronaca) forse una tra le migliori di tutta la sua carriera.

“Questa è una pista speciale per me – ha commentato Michael Rinaldi – Qui ho vinto la mia prima gara nel 2020 e ora mi ripeto dopo tanto tempo. Era da un bel po’ che non salivo sul gradino più alto del podio. Ho interpretato bene la gara perché non ho forzato nel momento in cui Alvaro, Johnny e Toprak creavano gap. Pensavo che consumassero molto la gomma e così ho fatto il mio passo. Questo mi ha permesso di essere più veloce nella seconda parte di gara. Nel finale non è stato facile passare Rea e Razgatlioglu perché frenavano forte e non lasciavano alcuno spazio. Però mi sono dovuto inventare qualcosa perché volevo vincere a tutti i costi“.

Michael Rinaldi è il ritratto della gioia, questo successo ha tanti significati per lui.

“E’ qualcosa d’incredibile. Sono felicissimo perché ci sono stati dei periodi molto difficili ma non mi sono mai arreso e sono riuscito a vincere. Mi godo questo momento. Mi dispiace molto per la caduta di Bautista e spero che domenica vada tutto per il meglio per lui”.

Foto Aruba Racing