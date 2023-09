MotoGP, Jorge Martin dominatore: “Mai stato così forte”

Sprint race perfetta di Jorge Martin al Buddh International Circuit. Il pilota del team Prima Pramac Racing è scattato dalla seconda casella della griglia e ha subito preso la testa della gara, non lasciandola fino alla fine. Ha imposto immediatamente il suo ritmo e non ha lasciato modo a nessuno di insidiarlo. L’unico che forse poteva stare con lui era Marco Bezzecchi, ma alla prima curva è stato centrato da Luca Marini e si è ritrovato a dover rimontare dall’ultima posizione.

MotoGP India, Martin al settimo cielo per la vittoria

Martin non può che essere felice per la sua performance nella sprint race, però non si adagia sugli allori e punta a ripetersi nella gara lunga: “Sono molto contento – ha detto a Sky Sport MotoGP – e sono in un momento dolce, tutti sappiamo che quando arriva devi sfruttarlo perché dopo non sai se andando in un’altra pista cambia tutto. Abbiamo fatto una bellissima gara con una buona partenza. Penso che domenica sarà molto più difficile, perché penso che Bezzecchi e Bagnaia arriveranno. Comunque ho trovato due-tre punti in cui posso migliorare“.

A proposito della sua strategia di gara, ammette di aver gestito quando ha visto che aveva un margine di sicurezza su Bagnaia: “Ho fatto quello che serviva per vincere, alla fine vedevo che tenendo un buon passo il distacco saliva e quindi non ho dovuto fare dei giri alla morte. Penso che se ci fosse stato anche Marco avremmo avuto una battaglia forte. Comunque ho fatto una bella partenza e non pensavo di girare subito in 44, dopo ho mantenuto il distacco e ho preso informazioni per domani“.

Periodo top per lo spagnolo

È il miglior momento della sua carriera? Questa la sua risposta: “Sicuramente è il momento della mia carriera in cui sono più forte, come stile e come mentalità. Però penso che in Moto3 avevo un passo in più, in MotoGP è più difficile averlo. Diciamo che sono il miglior Martin che c’è stato finora“.

Adesso sono 33 i punti di distanza da Bagnaia in classifica generale, quindi la lotta per il titolo MotoGP è apertissima. Anche se Martin ha detto più volte di non sentire la pressione di dover vincere, un pensiero sicuramente lo fa.

Foto: Prima Pramac Racing