Superbike, Jonathan Rea vuole altri podi a Portimao. Torna Lowes

Jonathan Rea a Portimao disputerà il suo penultimo round Superbike da pilota Kawasaki. Com’è noto da settimane, correrà con Yamaha nei prossimi due anni e quindi si avvicina sempre di più il momento dell’addio al marchio con il quale ha conquistato i suoi sei titoli mondiali. L’Autodromo Internacional do Algarve è un posto speciale, lì con la Ninja ha vinto dodici gare e in questo weekend proverà a risalire sul gradino più alto del podio, cosa che nel 2023 gli è riuscita solo nella prima manche a Most.

Superbike, Rea carico per Portimao

Rea, che sul circuito portoghese vinse per la prima volta nel 2013 con la Honda e che lì è andato sul podio per ventiquattro volte totali, è determinato a fare bene in questo fine settimana: “Portimao è un circuito che mi piace molto e lì ho fatto delle belle gare. La natura della pista è incredibile e unica. Mi ricorda i miei giorni di motocross, con le sue ondulazioni, angoli ciechi e sezioni off camber. È una pista molto impegnativa, sei sempre alla ricerca del giro perfetto e hai sempre la sensazione che potresti fare qualcosa un po’ meglio. Cercheremo di ricercare la perfezione dopo una serie di ottimi weekend di gara“.

Il pilota nord-irlandese non può sbilanciarsi su un’eventuale vittoria, però spera di essere protagonista in questo appuntamento: “Dobbiamo tenere gli occhi puntati sul podio, divertirci in sella alla moto e lavorare duro nelle prove libere per essere veloci e costanti anche in condizioni di gara. Speriamo di poter uscire e raccogliere dei punti importanti“.

Alex Lowes pronto a tornare

Il Kawasaki Racing Team nel round ad Aragon ha schierato il collaudatore Florian Marino invece di Alex Lowes, reduce da un’operazione al menisco sinistro dopo un infortunio rimediato a Magny-Cours. Nonostante il pilota inglese fosse determinato a correre, la squadra ha preferito essere cauta e tenerlo a riposo.

Lowes tornerà sulla sua Ninja ZX-10RR a Portimao, anche se comunque le sue condizioni fisiche verranno ricontrollare dopo le prove libere di venerdì: “Sono entusiasta di tornare in moto questo fine settimana a Portimao. Ho lavorato duro dopo l’operazione per rimettermi in forma. Portimao è una pista fantastica su cui mi piace correre. Se venerdì le sessioni di prove libere andranno bene e il mio ginocchio si sentirà bene dopo l’intervento, mi aspetto di essere forte. L’obiettivo come sempre è lottare per le prime posizioni e di tornare sul podio“.

Foto: Kawasaki Racing