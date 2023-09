Superbike, Kawasaki frena Alex Lowes: ad Aragon correrà Marino

Alex Lowes non prenderà parte dal round Superbike ad Aragon. Dopo l’operazione subita al menisco sinistro in seguito all’infortunio rimediato a Magny-Cours, il pilota inglese non è al 100% ed è stato preferito non rischiare. Il Kawasaki Racing Team ha ufficializzato che sarà il collaudatore Florian Marino ad affiancare Jonathan Rea in questo fine settimana al Motorland.

Superbike, Lowes tornerà a Portimao

Lowes è molto dispiaciuto di non poter essere sulla sua Ninja ZX-10RR ad Aragon, sentiva di poterci provare ed è stato il Kawasaki Racing Team a frenarlo: “Dopo Magny Cours ho preso la difficile decisione di andare a Barcellona per operarmi al ginocchio. L’operazione è andata bene. Da allora mi sono concentrato completamente sul mio recupero e ho lavorato il più duramente possibile. Fisicamente mi sento bene e in una posizione in cui potrei guidare. Tuttavia, la squadra ha deciso che l’opzione migliore è aspettare il Portogallo il prossimo fine settimana. Rispetto la loro decisione e sposto la mia attenzione sul supporto a Florian, Jonathan e al team, migliorandomi in tempo per il prossimo evento a Portimao. È un peccato perché ho mostrato una buona velocità nei recenti test di Aragon e nel fine settimana di Magny Cours. Ma ora sono dietro di noi ed è tempo di guardare avanti e provare a salire di nuovo sul podio prima della fine della stagione 2023“.

Alex dovrebbe tornare nel prossimo weekend a Portimao. Intanto Marino farà del suo meglio per aiutare la squadra a migliorare la moto: “Prima di tutto auguro il miglior recupero al mio amico e pilota Alex Lowes. So che tornerà più forte e correrà molto presto. Per me è una grande opportunità come collaudatore per KRT. Penso che questo fine settimana mi aiuterà anche a migliorare la mia comprensione della Kawasaki ZX-10RR e ovviamente non vedo l’ora di lavorare con l’equipaggio tecnico. Personalmente non ho aspettative, cercherò solo di sfruttare al massimo l’opportunità per tutti i soggetti coinvolti. Grazie Kawasaki e Provec Racing per la fiducia!“.

Kawasaki motiva la decisione

Guim Roda, team manager KTR, ha spiegato molto chiaramente la scelta fatta: “Abbiamo deciso di far riposare Alex a casa per questo round. Ma si sta allenando duramente per essere al 110% per il round di Portimao. A soli nove giorni dall’operazione al ginocchio non volevamo costringere il suo corpo allo stress della corsa, per permettergli di recuperare correttamente”.

Kawasaki poteva anche non sostituire Lowes: “Avremmo potuto tenere solo una moto nel box per questa gara, ma insieme a KMC Japan abbiamo deciso di dare a Florian la possibilità di correre. Ha già il lavoro di collaudatore per KRT, quindi correrà al Motorland e continuerà a raccogliere dati per sviluppare la moto in condizioni di gara reali. Sarà un buon modo per vedere il ritmo che sarà in grado di raggiungere dato che continuerà a lavorare nei mesi invernali per testare elementi ai massimi livelli“.

Foto: WorldSBK