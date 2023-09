SBK, Rea-Kawasaki: ad Aragon il terzultimo ballo. Lowes in dubbio

Jonathan Rea arriverà ad Aragon (QUI gli orari) con grande voglia di fare bene, avendo alle spalle ben nove vittorie sul circuito spagnolo. L’ultima l’ha conquistata in Gara 1 dello scorso anno, beffando Alvaro Bautista all’ultima curva dopo aver subito il sorpasso al termine del lungo rettilineo. Il campione in carica Superbike sarà favorito con la sua Ducati, però il nord-irlandese spera di poter dire la sua con la Kawasaki.

KTR era presente anche all’ultimo test svolto al Motorland, dove solo Yamaha era assente, e quindi ha dei dati utili da poter sfruttare per il fine settimana. Vedremo se per la Ninja ZX-10RR le alte temperature saranno un problema nella seconda parte delle gare, un difetto che da tempo il team cerca di risolvere per consentire ai piloti di essere competitivi fino alla fine.

Superbike Aragon, gli obiettivi di Rea

Rea nelle ultime sei manche ha ottenuto una vittoria e cinque podi, è un trend positivo che spera di mantenere anche ad Aragon. Certamente vuole consolidare la sua terza posizione in classifica generale, aumentando l’attuale vantaggio (34 punti) su Andrea Locatelli. Inoltre, ci tiene a fare bene prima di lasciare Kawasaki per trasferirsi in Yamaha.

Il sei volte iridato Superbike spera di vivere un fine settimana positivo: “Aragon è una pista davvero fantastica, mi piace molto ed è molto impegnativa per un pilota. Ho dei bellissimi ricordi del passato e infatti la prima volta che ho guidato la Ninja ZX-10R è stato ad Aragon, ricordo con affetto i primi giri. Spero di ricreare quella sensazione per divertirmi con la moto. Abbiamo fatto il test lì durante la pausa estiva ed è stato positivo. Mi sono sentito veloce e costante“.

Anche se la distanza dalla coppia Bautista-Razgatlioglu è grande e non ha chance di puntare al titolo, il pilota Kawasaki è abbastanza contento dei passi avanti fatti nell’ultimo periodo: “Da metà stagione abbiamo iniziato a trovare un po’ di slancio con il setup della moto. Abbiamo lavorato bene come squadra e siamo stati in grado di lottare per il podio. È importante essere forti, ma anche costanti. Abbiamo due weekend di gara consecutivi adesso, l’obiettivo è massimizzare le nostre opportunità di lottare per il podio e continuare a segnare punti importanti“.

Alex Lowes operato, potrà correre?

Se Rea è pronto per dare battaglia, invece Alex Lowes non sa ancora se potrà correre al Motorland. A Magny-Cours si è infortunato al ginocchio sinistro e non ha potuto completare il weekend. Il martedì successivo alla fine del round francese è stato sottoposto a una TAC che ha evidenziato il menisco sinistro danneggiato. Il giorno seguente il dottor Monllau ha eseguito un intervento sul pilota britannico per riparare il danno subito e permettergli di guarire al più presto.

Giovedì verrà presa una decisione assieme a Lowes, al team Kawasaki e soprattutto al direttore medico della FIM, che dovrà verificare le condizioni fisiche di Alex. Non è da escludere che KRT si ritrovi a correre con un solo rider ad Aragon.