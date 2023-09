Leonardo Taccini ha appena compiuto 21 anni e non avrebbe potuto desiderare di più. Lo scorso week-end ha firmato con il team Vince64 per gli ultimi tre round del Mondiale Supersport in più ha conquistato due secondi posti al CEV RFME classe Stock 1000 su BMW. Il pilota romano sarà impegnato dunque in un autentico tour de force con tante gare tra Spagna e Portogallo in entrambi i campionati. Per fortuna non ci sono concomitanze ma correrà praticamente tutti i week-end alterandosi tra la 1000 e la 600 con obbiettivi diversi.

“Ho rispolverato la mia vecchia tuta con i colori Kawasaki – racconta Leonardo Taccini a Corsedimoto – l’avevo usata nel 2021 quando correvo con Orelac prima di passare al TenKate servirà ancora un po’ di tempo per quella nuova. Con la Kawasaki mi ero trovato bene ed avevamo ottenuto dei buoni risultati nel World Challenge. Mi fa piacere tornare su una Ninja e nel paddock del Mondiale”.

Con quali obbiettivi affronti le prossime gare del Mondiale Supersport?

“Per me sarà tutto nuovo quindi è una grande incognita. Conosco le piste ma non so cosa aspettarmi, è avvenuto tutto in fretta. Praticamente ho firmato per Vince64 mentre stavo gareggiando nel CEV RFME. Per fortuna sono riuscito ad andare bene anche lì e sono tutt’ora in corsa per il titolo anche se sarà difficile perché c’erano state un paio di cadute ad inizio stagione”.

Nel 2024 dove ti vedremo?

“Non so, sono focalizzato sulle ultime gare stagionali. L’essenziale è finire al meglio il 2023 poi verdremo cosa succederà”.

Ti trovi meglio sulle 600 o sulle 1000?

“Non saprei scegliere. Con il BMW non ho avuto problemi ed ho subito lottato per le primissime posizioni ma mi trovo molto bene anche con le 600 che hanno meno potenza però bisogna spingere perfino di più. Mi piacciono molto le Supersport, sono stupende da guidare”.