Supersport, Bayliss ancora out: il team D34G chiama McPhee

Oli Bayliss è ancora infortunato, dopo la brutta caduta a Donington Park non può ancora correre. Il team D34G Racing ha deciso di sostituirlo con John McPhee a partire da questo round del Mondiale Supersport che si disputa ad Aragon. Il 29enne scozzese affiancherà Maximilian Kofler e avrà l’occasione di guidare una Ducati Panigale V2 955.

Supersport, McPhee con la Ducati del team D34G

L’ex pilota Moto3 si è recentemente separato dal team Vince64, con il quale correva con una Kawasaki ZX-6R, e ha trovato subito una buona occasione per tornare in pista: “Un enorme ringraziamento a Davide Giugliano e al team D34G per avermi dato l’opportunità di unirmi a loro. Sono rimasto molto colpito nel vedere il setup del loro team e la loro Ducati V2 sembra incredibile! Cercherò di adattarmi alla moto il più rapidamente possibile e attendo con ansia le prossime gare. Vorrei augurare anche a Oli Bayliss una pronta guarigione, speriamo di rivederti presto in pista“.

Davide Giugliano è a sua volta entusiasta di lavorare con un pilota che ha certamente grandi motivazioni dopo una stagione complicata sulla Kawasaki: “Vorrei dare il benvenuto a John all’interno della squadra. È un pilota con molta esperienza e siamo felici di averlo a bordo. Faremo tutto ciò che è in nostro potere per metterlo nella posizione migliore per fare bene e utilizzeremo tutte le nostre capacità, esperienza e competenza per aiutarlo ad adattarsi alla Panigale V2 955 il più rapidamente possibile, dato che non ha mai guidato questa moto prima. Non vediamo l’ora di lavorare insieme“.

Foto: Instagram @johnmcp17