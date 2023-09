Supersport: McPhee lascia il Vince64, al suo posto Taccini

Il Mondiale Supersport saluta John McPhee. Il pilota inglese ed il team Vince64 hanno deciso di comune accordo di porre fine al rapporto. La stagione era iniziata alla grande con un podio (leggi qui) ma poi non erano arrivati i risultati sperati. Attualmente è sedicesimo in classifica mondiale con 47 punti, pochi per un pilota per tanti anni protagonista nel Motomondiale. In sella alla Kawasaki Zx-6R correrà il ventunenne romano Leonardo Taccini che l’anno scorso aveva già partecipato al Mondiale Supersport con la Yamaha Ten Kate e quest’anno ha corso nel CEV RFME classe Stock 1000.

“Avere un podio alla nostra prima gara mondiale Supersport come nuova squadra e progetto è stato qualcosa di speciale – ricorda John McPhee – abbiamo vissuto dei momenti bellissimi e alcuni difficili ma per ragioni che non dipendono da noi abbiamo deciso di comune accordo di separarci con effetto immediato”.

Dopo aver salutato John McPhee il team Principal Vincenzo Scandizzo ha dato il benvenuto a Leonardo Taccini “Mi dispiace molto per l’addio di McPhee, resterà sempre un caro amico. La scelta è caduta su Taccini sia per la giovane età sia perché ha già corso su Kawasaki. Credo possa fare molto bene nei prossimi tre round”.

Leonardo Taccini dunque torna ad assaporare le emozioni del Mondiale dopo un’assenza durata solo pochi mesi. Il giovane romano è un ragazzo determinato e cercherà di giocarsi al meglio le sue carte per riuscire a restare nel WorldSSP anche il prossimo anno.

Jonathan Rea la splendida biografia: “In Testa” disponibile su Amazon