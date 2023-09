CIV Junior: a Gabrielli, Rizzi, Vuono e Spada i titoli tricolori

Giovani talenti in rampa di lancio. I Campioni Italiani CIV Junior 2023 sono: Mattia Gabrielli (Ohvale 110), Luca Rizzi (MiniGP Italy Series 160), Gabriel Fabio Vuono (MiniGP Italy Series 190) e Ivan Spada (Aprilia SP). Questi ragazzini sono stati veloci durante tutta la stagione conquistando i titoli tricolori e l’affetto degli appassionati.

Per Gabriel Fabio Vuono si tratta di una conferma. Il tredicenne lombardo nel 2022 ha vinto la FIM MiniGP World Series ed il Titolo Italiano CIV Junior (leggi qui). Ha arricchito il suo palmares anche l’undicenne Luca Rizzi che ha già conquistato importanti risultati in minimoto e quest’anno aveva già messo in bacheca sia il titolo tricolore che quello europeo di minimoto. Sia Gabriel Fabio Vuono che Luca Rizzi fanno parte del programma Talenti Azzurri FMI. Mattia Gabrielli quest’anno aveva già vinto il titolo Europeo sempre Ohvale 110. Ivan Spada invece è stato protagonista nel Campionato Italiano Aprilia Sport Production

Ora riflettori puntati su Valencia dove a fine stagione si svolgeranno le attese MiniGP World Final 160. L’Italia dovrà difendere il titolo conquistato nel 2022 e MiniGP World Final 190. I presupposti per fare bene ci sono tutti.

