Nell’Endurance vale il motto “mai dire mai“. Fino alla bandiera a scacchi, ma verrebbe da dire fino alle verifiche tecniche. L’86esima edizione del Bol d’Or, gran finale del Mondiale Endurance FIM EWC 2023, riafferma in toto questa tesi. Negli ultimi 25 minuti di gara e nelle verifiche tecniche post-gara, si sono alternate tre differenti squadre in trionfo nella FIM Endurance World Cup, la Coppa del Mondo assegnata nella classe Superstock. Alla fine della fiera a conquistare questo prestigioso trofeo sono i nostri Christian Gamarino, Kevin Calia e Simone Saltarelli, schierati dal Team 33 Louit April Moto Kawasaki.

COLPI DI SCENA NELL’ENDURANCE

Facciamo un po’ d’ordine. Fino a 25 minuti dal termine della 24 ore del Bol d’Or, i vincitori della Coppa del Mondo Endurance Superstock rispondevano al nome del glorioso team National Motos Honda, leader di gara e, fino ad un improvviso problema tecnico, autori di una corsa impeccabile. Con la CBR 1000RR-R #55 costretta a rallentare, si sono assicurati la vittoria di tappa proprio i nostri Gamarino, Calia e Saltarelli, a loro volta protagonisti di una prestazione esemplare in sella alla Ninja ZX-10RR #33.

SQUALIFICATA LA HONDA RAC41

Tuttavia, per 6.5 punti, questa vittoria non sarebbe bastata a conquistare la Coppa del Mondo Superstock, assegnata al team RAC41 Honda, classificatisi in seconda posizione di gara con Wayne Tessels, Jonathan Hardt e Chris Leesch. Tutto questo almeno fino alle verifiche tecniche, con la squalifica della Honda #41 per serbatoio non conforme. Una squalifica fuori discussione, in quanto è stata verificata la conformità del serbatoio in 4 distinte occasioni, risultando sempre fuori dal limite previsto di 24 litri: di 0,32 litri alla prima prova, 0,05 alla seconda, 0,12 alla terza e 0,23 litri alla quarta verifica in materia.

IL TRIO ITALIANO DI KAWASAKI 33 CAMPIONE ENDURANCE SUPERSTOCK

Con la squalifica di RAC41 Honda, il team Kawasaki Louit Moto 33 si assicura pertanto la FIM Endurance World Cup 2023 con Christian Gamarino, Kevin Calia e Simone Saltarelli vincitori di tappa e, ancor prima, sul podio alla 24 ore di Spa Francorchamps. L’ennesimo hurrà tricolore in una giornata già trionfale per l’affermazione di Niccolò Canepa, tornato Campione del Mondo Endurance EWC con YART Yamaha.