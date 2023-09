Il Mondiale Superbike è al rush finale e tanti pensano già al 2024. A livello di mercato la situazione in casa Yamaha appare ormai definita con Bradley Ray che resterà al team Motoxracing e farà tutto il campionato, non solo le tappe europee. Anche perché l’anno prossimo fuori dall’ Europa si correrà pochissimo. Tra il team di Sandro Carusi ed il giovane inglese si è instaurato un ottimo rapporto. Insieme hanno creato solide fondamenta per il futuro con il benestare di Yamaha che ripone grande fiducia nell’ex campione del BSB e stima nei confronti di Motoxracing, una realtà emergente.

“Non c’è ancora l’ufficialità ma non dovrebbero esserci problemi – conferma Sandro Carusi a Corsedimoto – dovremmo andare avanti con Bradley Ray. Abbiamo instaurato un ottimo rapporto reciproco, con grande fiducia e la volontà è quella di continuare assieme facendo tutto il Mondiale. Ne abbiamo già parlato con il pilota e lui si trova bene con noi. E’ importante dare continuità al lavoro fatto. Quest’anno abbiamo seminato, il prossimo anno cercheremo di raccogliere”.

Il bilancio stagionale ad oggi è positivo?

“Io vedo il bicchiere mezzo pieno. Il nostro team è cresciuto tanto come del resto il pilota che era al primo anno nel Mondiale Superbike, non dobbiamo dimenticarlo. Ora mancano le ultime gare e io sono fiducioso: continueremo a crescere”.

Quest’anno hai collaborato con Emiliano Ercolani che ha vinto poi l’Europeo Yamaha R3 Cup.

“Più che altro gli ho dato dei consigli e una mano in qualche occasione, nulla di particolare. E’ un ragazzino giovanissimo, talentuoso e che si fa voler bene: merita di andare avanti. Penso che continuerò a seguirlo anche in futuro, vedremo poi con che ruolo ed in che modo ma comunque è da tenere d’occhio”.

Nel 2024 vedremo Motoxracing anche al CIV o nel Mondiale Supersport?

“No, sono focalizzato sul Mondiale Superbike: per noi è importante continuare a crescere nella classe principale ed abbiamo tutto per farlo”.

Foto social Motoxracing