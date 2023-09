Emiliano Ercolani, stellina Yamaha “Sabato il titolo, ora la scuola”

Emiliano Ercolani è un ragazzo timido e di poche parole ma i risultati parlano per lui. Va ancora a scuola, frequenta l’ultimo anno di Meccanica all’ITI a Rimini. È la nuova stellina di Yamaha. Ha 18 anni, vive a Misano ed è cresciuto nel Trofeo R3 Cup Italia. L’anno scorso era stato selezionato per la Superfinale a Portimao e l’aveva vinta alla grande. Nel 2023 ha partecipato così all’ Europeo con il supporto diretto della casa giapponese in rappresentanza di Yamaha R3 Cup Italia.

Emiliano ha iniziato la stagione alla grande collezionando vittorie in serie. Nel finale è stato un po’ sfortunato ma ha dimostrato una determinazione straordinaria. Lo scorso week-end ha vinto così il Titolo Europeo e nel 2024 parteciperà a tutto il Mondiale Supersport 300 sempre con i colori bLU cRU e con il supporto diretto di Yamaha Racing. Il Moto Club Misano crede fortemente in lui così come tanti nell’ambiente delle corse: è un un ragazzino con pochi mezzi ma un grandissimo talento.

“La stagione era iniziata molto bene – racconta Emiliano Ercolani a Corsedimoto – nelle prime sei gara avevo conquistato tre vittorie un secondo ed un terzo posto. Poi in gara-1 Donington sono caduto ma sono risalito in moto conquistando dei punti preziosissimi. Ad Imola purtroppo c’è stato uno zero nella prima gara ma poi avevo conquistato il secondo posto in quella successiva. Magny Cours è stato un week-end tostissimo. In gara-1 sono stato coinvolto nella carambola iniziale. Bandiera rossa, ho ripreso la moto e sono tornato di corsa al box. I meccanici di Motoxracing sono stati straordinari e mi hanno sistemato la moto in 8 minuti. Sono ripartito ultimo e sono riuscito a rimontare fino al quarto posto. In gara-2 mi si è chiusa al primo giro e nulla da fare. Ho guardato la gara al box ed è stato tosto perché rischiavo che mi soffiassero il titolo ma è andato tutto bene ed ho vinto comunque il campionato. Dopo la gara ho ricevuto tanti complimenti tra cui quelli di Roberto Locatelli”.

Come hai festeggiato?

“Domenica sera con gli amici più stretti, poi con chi mi ha supportato durante la stagione.Prossimamente organizzeremo una festa con il Motoclub Misano”

A chi dedichi il titolo?

“Ringrazio di cuore Marco Gabellini per il suo supporto, il team Motoxracing a partire da Sandro Carusi, Yamaha, gli sponsor, la mia famiglia e tutti quelli che mi sono stati vicini”

Ed ora la scuola?

“Già. Torno a scuola per l’ultimo anno dell’ ITI Meccanica a Rimini. Durante l’inverno mi allenerò al massimo e mi preparerò al meglio per arrivare pronto al prossimo campionato che per me sarà molto importante”.

Quali sono i tuoi sogni, le tue speranze per il futuro?

“L’anno prossimo farò il Mondiale Supersport 300 e spero di riuscire a fare subito bene. In futuro spero di approdare al WorldSSP poi al Mondiale Superbike”.