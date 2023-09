Loris Baz al Bol d’Or 2023 con la BMW ufficiale

Questo fine settimana al Circuit Paul Ricard di Le Castellet è di scena l’86^ edizione del Bol d’Or, grande classica del motociclismo d’oltralpe e, non da meno, atto conclusivo del Mondiale Endurace FIM EWC. Il team ufficiale BMW Motorrad EWC non ha lasciato nulla al caso per il deciso assalto al titolo iridato, tanto da convocare Loris Baz in qualità di “riserva” dell’equipaggio titolare.

RITORNO AL BOL D’OR PER LORIS BAZ

Di fatto il portacolori Bonovo MGM BMW del Mondiale Superbike sarà il quarto pilota, pronto a subentrare in caso di necessità al trio titolare formato da Markus Reiterberger, Ilya Mikhalchik e l’amico Jeremy Guarnoni. Come si può notare dallo scatto d’apertura (da Instagram), Loris Baz ha già avuto modo di provare la BMW M 1000 RR #37 ieri nel corso della consueta giornata di test pre-evento.

I PRECEDENTI AL BOL D’OR

Loris Baz, proprio in equipaggio con Jeremy Guarnoni e Gregory Leblanc, vinse il Bol d’Or 2013 con Kawasaki SRC, all’epoca quando si correva ancora a Magny-Cours. Più recentemente prese parte all’edizione 2019 con YART Yamaha, lottando per la vittoria fino al celebre “falò” che pose fine alla sua gara nel corso della mattinata di domenica.

BMW PUNTA AL TITOLO EWC

Come detto, BMW Motorrad World Endurance Team ha qualche residua chance di conquistare il titolo iridato EWC 2023. Alla vigilia di questo evento sconta 38 punti di vantaggio dai capo-classifica di F.C.C. TSR Honda con ancora 38 punti in palio nel fine settimana.