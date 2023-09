Non molto da provare per Augusto Fernandez rispetto ai colleghi KTM, ma ha chiuso comunque un test positivo a Misano. L’unico debuttante in MotoGP 2023, reduce da un GP di San Marino appena fuori dai punti (è la prima volta quest’anno nella gara lunga), ha sfruttato il lunedì di prove ufficiali per sistemare qualche dettaglio, senza fretta e quindi senza pensare ai tempi. Sorride e guarda avanti con ottimismo, tra una decina di giorni si va in India e Fernandez non vede l’ora di andarci. Sarà un circuito nuovo per tutti, non mancheranno le sorprese ed il pilota GASGAS Tech3 si augura di essere molto più vicino.

Fernandez: “Serviva un test così”

“Stavolta ho cominciato conoscendo già la pista, la moto… Ho fatto un passo avanti fin da subito” ha raccontato Augusto Fernandez. “Mi sono quindi concentrato su altre cose, come ad esempio la mia guida. Mi serviva una giornata più “rilassante” per capire meglio alcune cose.” Il rookie di Tech3 ammette che gli manca ancora qualcosa in frenata, anche se i passi avanti ci sono. “Su questo mi sto confrontando coi dati di Brad [Binder], è il mio riferimento.” Un aspetto da ricontrollare sul prossimo circuito, per essere sicuri dei miglioramenti. E per tornare a macinare punti: nella Sprint non c’è ancora riuscito, ma nella gara lunga era sempre entrato in top 15, fino appunto al GP a Misano.

Le gomme Michelin

Cinque piloti per quattro moto: come la vede? “Mi hanno detto di stare tranquillo perché ho un contratto” è la risposta di Augusto Fernandez. “Io devo solo concentrarmi sul mio lavoro, pensando a finire questa stagione nel miglior modo possibile.” Nella giornata unica di test a Misano ci sono state anche prove con Michelin, che ha portato una nuova anteriore ed una posteriore. “L’anteriore è positiva, è una via di mezzo tra la media e la dura attuali” ha commentato Fernandez. “La posteriore invece è come la media che abbiamo usato in gara, non ho avvertito niente di diverso.”