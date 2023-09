MotoGP, Bastianini che sfortuna: “Un mese per togliere il metallo”

L’anno scorso Enea Bastianini ha lottato con Francesco Bagnaia per la vittoria a Misano, arrivando a correre per il titolo MotoGP fino a poche gare dalla fine del Mondiale. Questa volta “Bestia” è stato solo spettatore della gara di casa a causa dell’infortunio rimediato alla partenza del Gran Premio di Barcellona. Una situazione davvero complicata per il pilota della Ducati che vede la stagione 2023 ormai compromessa e il futuro alquanto incerto.

Il doppio stop di Bastianini

Enea Bastianini deve prendersi un altro stop di tre gare dopo l’incidente in Catalunya. Un anno davvero disastroso per il pilota romagnolo, già protagonista di un altro brutto infortunio riportato nella gara di esordio a Portimao, costringendolo a saltare i successivi quattro round del campionato MotoGP 2023. Dopo il problema alla scapola destra, stavolta deve fare i conti con una frattura della caviglia sinistra e una frattura di un osso metacarpale della mano sinistra. Subito dopo il weekend di Barcellona è stato operato e si è subito riaffacciato nel box Ducati per assistere alla gara di casa.

Nell’anno della promozione nel team factory la fortuna sembra avergli voltato le spalle. “Quest’anno è proprio così, sto soffrendo. Devo preparare il resto della stagione per cercare di fare qualcosa di buono“, ha dichiarato ai microfoni di MotoGP.com. I commissari di gara gli hanno addebitato la causa dell’incidente al Montmelò addebitandogli un long lap penalty. “Strano, ho fatto una buona partenza e poi mi sono spostato all’interno per superare gli altri piloti. Ma il grip non era buono. La ruota anteriore si è bloccata sui freni. All’ingresso della curva era impossibile entrare in curva. Mi dispiace per gli altri piloti perché è stato un mio errore. Ma a volte succede“.

La condizione presente… e il futuro

È chiaro che Bastianini dovrà saltare anche i prossimi due weekend di gara in India e Giappone dopo Misano. Al suo posto il collaudatore Michele Pirro, già autore di una wild card a San Marino. Per Enea è già iniziata la fase di riabilitazione. “Posso muovere il piede e la mano. Il problema principale è la mano perché mi è stato inserito del metallo. Per questo la mobilità delle dita è limitata. Devo aspettare un mese prima che il metallo sia rimosso di nuovo“. In questa stagione MotoGP ha gareggiato solo in sei fine settimana di gara completi e la concorrenza interna (Jorge Martin e Marco Bezzecchi) per la sua sella factory si sta facendo sempre più agguerrita in vista del 2025.