Moto3: Xabi Zurutuza, debutto mondiale con KTM Ajo nel 2024

Periodo di annunci per il Motomondiale, ne arriva un altro in Moto3. Xabi Zurutuza, 17enne basco in forza nel team MTA in JuniorGP, debutterà nel Campionato del Mondo con Red Bull KTM Ajo. Affiancherà José Antonio Rueda, quest’anno all’esordio nel Motomondiale e confermato quindi anche per la prossima stagione della squadra di Aki Ajo.

“Il sogno di ogni pilota”

L’aspettativa iniziale era che Zurutuza continuasse il percorso iniziato con MTA in JuniorGP. Questa era anche l’idea della squadra di Tonucci, fino al cambio di rotta. Mancava ormai solo l’ufficialità, oggi ecco la conferma che il pilota di Siviglia realizzerà il salto mondiale con i colori della squadra del manager finlandese. Erediterà la sella di Deniz Oncu, verso la Moto2 con gli stessi colori. “Debuttare nel Mondiale è il sogno di ogni pilota e ho l’occasione di farlo con KTM ed il team di Aki Ajo. Non vedo l’ora di iniziare!” ha dichiarato Zurutuza.

“Rueda e Zurutuza, duo dinamico”

Ovviamente il team principal Aki Ajo è molto soddisfatto della sua formazione per la prossima stagione mondiale. “La Moto3 è stata molto divertente per noi negli ultimi anni” ha dichiarato. “Per noi è importante far crescere i nostri piloti. Siamo contenti di avere questa coppia per il prossimo campionato, sono una giovane generazione ricca di entusiasmo e dagli ottimi risultati nelle categorie minori. José Antonio Rueda e Xabi Zurutuza comporranno il nostro duo dinamico per la stagione 2024.”