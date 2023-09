Moto2, team KTM Ajo con Vietti e Oncu nel 2024: è ufficiale

Il team Red Bull KTM Ajo Motorsport ha annunciato ufficialmente la coppia di piloti che correrà il campionato Moto2 del 2024. Sono Celestino Vietti e Deniz Oncu. Confermate, quindi, le indiscrezioni di queste settimane. Si tratta di un duo ben assortito, con un rider più esperto e un rookie.

Moto2, Vietti e Oncu con il team KTM Ajo: i commenti dei piloti

Il pilota della VR46 Riders Academy sarà al quarto anno di Moto2 e lascerà Fantic Racing per passare a una delle squadre più importanti della Moto2. Vietti non può che essere entusiasta della firma del contratto: “Sono super eccitato. È una grande opportunità per me, quindi sono molto contento della notizia. Ringrazio KTM e Aki Ajo per aver creduto in me. Anche grazie alla gestione VR46, senza di loro nulla di tutto questo sarebbe possibile. Adesso devo finire questa stagione nel modo migliore con la mia squadra attuale, che quest’anno mi ha aiutato a raggiungere molti grandi risultati. Mi permetterà anche di avere la fiducia per iniziare bene la nuova stagione. Grazie mille e ci vediamo nel 2024“.

Oncu, invece, viene promosso da KTM dalla Moto3 e farà quindi il salto di categoria nel 2024: “Sono molto felice di passare alla Moto2 con Red Bull KTM Ajo. L’obiettivo principale di questa stagione è quello di migliorare in Moto3 e ottenere buoni risultati per lottare per il titolo. Stiamo andando molto bene insieme, come con le vittorie in Germania e Austria. Voglio solo ringraziare Aki, KTM e Red Bull per la loro fiducia in me e per questa opportunità. Grazie anche al mio manager, Kenan Sofuoglu, per avermi sempre sostenuto“.