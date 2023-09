Moto2, Celestino Vietti “Acosta era vicino, ci ho provato e si è visto”

Celestino Vietti e Fantic sono stati i protagonisti indiscussi del week-end di Misano in Moto2. La squadra veneta, dopo la vittoria in Austria, anche al Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini è apparsa in grande spolvero con Celestino Vietti in piena crescita. Il team si aspettava che questi risultati arrivassero un po’ prima, come ha detto a Corsedimoto Stefano Bedon (leggi qui). In ogni caso ora non è tempo di guardare al passato ma solo al presente ed al futuro e ci sono tutti i presupposti per un finale di stagione ad alti livelli. Nella gara di casa il pilota piemontese è stato costantemente tra i più veloci, fin dalle prove libere ed in gara ha conquistato un ottimo secondo posto alle spalle di Pedro Acosta, alla sua quinta vittoria stagionale.

“Sono contento perché è stato un bellissimo week-end – commenta Celestino Vietti a Corsedimoto – Siamo stati sempre competitivi, siamo andati in progressione, ci siamo avvicinati sempre di più a Pedro Acosta, il più veloce durante il week-end. Mi dispiace solo che non siamo riusciti a sistemare del tutto il T1, la parte in cui perdevo di più. Però ci abbiamo provato e si è visto. Ho dato veramente tutto quello che potevo poi alla fine mi si è chiusa due volte e facevo fatica anche perché quando si è dietro è più facile scaldare l’anteriore. Ovviamente si spera sempre di vincere, anche se si parte decimi, tanto più qui a Misano considerando la pole e il fatto che era la gara di casa però va bene così”.

A fine stagione l’addio a Fantic per KTM

“Ancora non c’è nulla di ufficiale però qualcosa si sta muovendo quindi spero che a breve si sappia. Intanto però cerchiamo di finire al meglio questa stagione con Fantic”.

