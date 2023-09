MotoGP, Aprilia idee chiare: cosa migliorare sulla RS-GP del 2024

Dopo la pausa estiva Aleix Espargaró e Maverick Vinales sembrano avere innestato una marcia in più nel campionato MotoGP. Il veterano ha collezionato due vittorie, un podio per il suo compagno di box, ma sarà difficile puntare al titolo mondiale, contro le Ducati che stanno scrivendo pagine importanti di storia da circa due anni a questa parte. Nel test di Misano dell’11 settembre, la Casa di Noale ha portato una nuova specifica di motore per il prossimo anno e un nuovo telaio, a dimostrazione che gli ingegneri sono in parte già concentrati sulla RS-GP23.

Motore, telaio, elettronica della RS-GP

Il marchio veneto sa di poter alzare la voce in classe regina, l’unico grande ostacolo è rappresentato dai cugini della Ducati. Step by step si tenta di fare crescere la moto, soprattutto in fase di percorrenza. “Il nostro obiettivo con questa versione del telaio è quello di dare al pilota più sicurezza in curva“, ha spiegato Paolo Bonora, Race Manager di Aprilia, in un’intervista a Speedweek.com. Il nuovo motore dovrebbe garantire più velocità di punta e più coppia ai bassi regimi. “Tutti i piloti desiderano sempre prestazioni migliori“.

I vertici Aprilia sanno di dover ottimizzare anche la fase di frenata e le prestazioni sul bagnato. Ci sono alcuni punti deboli ben chiari, anche se serve tempo per allestire le giuste soluzioni. In caso di pioggia bisognerà lavorare sul setting e l’elettronica della RS-GP, con un ampio margine di miglioramento ancora disponibile. “A Las Termas non siamo stati abbastanza veloci nell’adattare il set-up in modo ideale alle mutevoli condizioni atmosferiche. Sospetto che la nostra moto attuale potrebbe essere competitiva anche sul bagnato. Dobbiamo diventare più costanti e migliorare come squadra quando il tempo cambia“.

L’Aprilia cerca la scarsa aderenza

In Aprilia hanno le idee chiare su quali problemi risolvere e come. “Quando si parla di ciclistica, il nostro obiettivo principale è rendere la moto più stabile durante la fase di frenata. Vogliamo anche ottenere una migliore manovrabilità nei cambi di direzione”, ha aggiunto Bonora. La RS-GP ha riscontrato molti problemi su un tracciato con molta aderenza come quello di Misano. Solo una settimana prima Aleix Espargaró aveva centrato una doppia vittoria in Catalunya, pista con scarso grip. “Misano per noi è una pista di prova. Ma non abbiamo ancora trovato una soluzione per sfruttare questa aderenza extra. Ci siamo comportati bene non appena il grip delle gomme è diminuito un po’, cioè da metà gara fino alla fine“.

