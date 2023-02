Gabriel Vuono, Campione del Mondo MiniGP “Grazie mamma!”

Gabriel Vuono è ancora un bambino. Ha 12 anni e ne dimostra anche meno ma quando sale in moto è già un grande. Nel 2022 ha vinto la FIM MiniGP World Series ed il Titolo Italiano CIV Junior. Ultimamente è stato premiato prima a Verona, in occasione della presentazione del CIV 2023 al Motorbike Expo, che a Rimini durante i Caschi d’Oro al Teatro Galli. Con lui Guido Pini, altro giovane talento in piena crescita. Originario di Locarno, in Svizzera, Gabriel Vuono sembra già destinato ad un futuro nel Motomondiale.

“E’ molto bello ricevere tanti premi – racconta Gabriel Vuono a Corsedimoto – Sono stato premiato anche con il Casco d’Oro ed era la prima volta che entravo in un teatro. E’ stato emozionante vedere Loris Capirossi, Pecco Bagnaia, Giacomo Agostini e tanti grandi campioni”.

A chi dedichi questi successi?

“A mia madre che mi segue sempre. E’ lei che mi ha fatto arrivare fin qui, devo tutto a lei e la ringrazio tantissimo”.

Chi è il tuo idolo?

“E’ Loris Capirossi, il mio soprannome è ispirato al suo. Lui è Capirex e io Gabrirex. Ho scelto anche il numero, il 65, proprio come il suo. Mi piace come guida e mi ha fatto tanto piacere vederlo alle premiazioni del Caschi d’Oro”.

Come vai a scuola?

“Frequento la prima media e per fortuna ho dei buoni voti. Mi sto impegnando tanto, soprattutto in inglese visto che quando vado in Spagna per le gare mi serve parecchio. Mi concentro anche sull’italiano che per me è un po’ difficile visto che io arrivo dalla Svizzera. Sto cercando di migliorare in po’ in tutto”.

Il tuo sogno ovviamente è la MotoGP?

“Vorrei tanto arrivare al Motomondiale. Non per forza in MotoGP ma il sogno, sì, è comunque quello. Chi non sogna di correre un giorno in MotoGP?”