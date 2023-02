Caschi d’Oro: emozioni tra passato presente e futuro del motociclismo

Parata di stelle ai 43esimi Caschi d’Oro di Motosprint. La storica manifestazione è tornata dopo un lungo stop per la pandemia e si è svolta della splendida cornice del Teatro Galli di Rimini. Dopo avere ospitato i FIM Award, la città romagnola abbracciato ha ancora una volta i grandi campioni delle due ruote.

La serata è stata presentata da Barbara Pedrotti, da Guido Meda e dal Direttore di Motosprint Federico Porrozzi. Oltre quaranta i protagonisti del motociclismo italiano ed internazionale che si sono succeduti sul palco. La serata si è svolta in un clima sereno, rilassato, senza eccessivi formalismi, anzi, con tante risate, aneddoti, battute da parte di grandi e piccini.

Durante la serata sono stati assegnati anche i Caschi d’Oro alla carriera ai piloti che hanno scritto la storia del motociclismo negli ultimi 50 anni tra cui Max Biaggi, Manuel Poggiali e tanti altri. Tra i primi ad essere premiati Giacomo Agostini che ha raccontato della sua sala dei trofei, in casa sua, in cui va quando è triste o ha mal di testa. Tra i giovani, simpaticissimi ed emozionati Guido Pini e Gabriel Fabio Vuono che ha ringraziato pubblicamente sua mamma mentre Meda faceva il conto degli anni che gli mancano alla pensione per capire se farà o meno le loro telecronache.

Giovanni Di Pillo e Fiammetta La Guidara nel cuore

Attimi di commozione, forte ed intensa per il premio alla memoria di Fausto Gresini, ritirato da Nadia Padovani. La platea ha tributato poi un lunghissimo ed affettuoso applauso al ricordo di Giovanni Di Pillo e Fiammetta La Guidara. E’ stato intitolato a loro il premio per il telecronista emergente, assegnato ad Edoardo Vercellesi, consegnato da Cristina Siani.

Tra i premiati Toni Cairoli ed i grandi protagonisti dell’enduro con il Presidente FMI Giovanni Copioli che ha ricordato un 2022 magico per questa specialità. Dulcis in fundo sono stati assegnati i Caschi d’Oro ai protagonisti della MotoGP: Pecco Bagnaia, Enea Bastianini, Marco Bezzecchi, i massimi dirigenti Ducati ed Aprilia.

Tantissime dunque le premiazioni ma la serata è stata veloce, piacevole, con un bel ritmo. Al termine della manifestazione molti sono andati via di corsa perché già oggi hanno l’aereo per la Malesia.