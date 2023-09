Dopo un weekend di pausa, il Mondiale Superbike riparte da Aragon. Si tratta del decimo dei dodici round del calendario 2023. Lo scorso anno al Motorland ci fu la vittoria di Jonathan Rea in Gara 1, beffando all’ultima curva Alvaro Bautista, che poi si impose nelle altre manche sempre davanti al pilota Kawasaki e a Toprak Razgatlioglu. Da notare che anche questo appuntamento è in concomitanza con la MotoGP, ma gli orari sono sfalsati, in modo da poter seguire entrambi gli eventi.

Superbike Aragon, Bautista allungherà su Razgatlioglu?

Aragon può essere una pista molto favorevole a Bautista, che con la sua Ducati Panigale V4 R può volare sul lungo rettilineo e prendere un buon vantaggio. Il campione in carica Superbike potrebbe sfruttare la pista spagnola per aumentare il margine in classifica rispetto a Razgatlioglu, che dopo Magny-Cours si è portato a 57 punti. Rimane il favorito per il titolo, però errori o problemi tecnici possono riaprire i giochi. Importante evitare passi falsi, questo round può rappresentare la giusta occasione per tagliare le speranze del pilota Yamaha.

Toprak al Motorland non ha mai vinto, al massimo è arrivato in terza posizione al traguardo. Chiaramente, darà il massimo per migliorare il suo score e recuperare punti allo spagnolo, potrebbe essere un weekend più complicato rispetto agli scorsi. Vedremo anche quale sarà il livello di Rea (nove vittorie ad Alcaniz) e degli altri piloti Ducati, visto che la Panigale V4 R va particolarmente forte lì.

Michael Ruben Rinaldi ha vinto ad Aragon nel 2020, quando correva per il team Go Eleven. Lo scorso anno è arrivato tre volte quarto. Potrebbe essere un fine settimana buono per il riminese, che vuole riscattare la domenica negativa vissuta in Francia a causa di Bautista. Attenzione anche ai vari Andrea Locatelli su Yamaha, oltre che ad Axel Bassani e Danilo Petrucci sulle loro Ducati. Incognita, come sempre, BMW e Honda. A Magny-Cours c’è stato un segnale di risveglio BMW con Garrett Gerloff, vedremo cosa succederà in Spagna.

Punteggi piloti e costruttori Superbike

CLASSIFICA PILOTI

Alvaro Bautista 467 punti Toprak Razgatlioglu 410 Jonathan Rea 290 Andrea Locatelli 256 Axel Bassani 219 Danilo Petrucci 180 Michael Ruben Rinaldi 167 Alex Lowes 129 Dominique Aegerter 123 Xavi Vierge 117 Scott Redding 108 Remy Gardner 107 Iker Lecuona 94 Garrett Gerloff 92 Phillip Oettl 69 Loris Baz 52 Michael van der Mark 23 Bradley Ray 19 Lorenzo Baldassarri 12 Tom Sykes 11 Hafizh Syahrin 10 Leon Haslam 2 Hannes Soomer 1 Tito Rabat 1 Isaac Vinales 1 Ivo Miguel Lopes 1

CLASSIFICA COSTRUTTORI

Ducati 518 punti Yamaha 436 Kawasaki 311 BMW 167 Honda 153

Dove vedere il round di Aragon in TV o streaming

Il round di Aragon del Mondiale Superbike verrà trasmesso integralmente in diretta da Sky Sport, in alternanza sui canali 205 (Sky Sport Max) e Sky Sport MotoGP (208). Le due gare lunghe vanno in diretta anche su TV8, in chiaro. Qui sotto tutti i collegamenti

Venerdi 22 settembre 2023

09:45-10:15 WorldSSP300 – Prove 1

10:30-11:15 WorldSBK – Prove 1 (diretta Sky Sport Max)

11:25-12:10 WorldSSP – Prove 1

14:15-14:45 WorldSSP300 – Prove 2

15:00-15:45 WorldSBK – Prove 2 (diretta Sky Sport MotoGP)

16:00-16:45 WorldSSP – Prove 2

Sabato 23 settembre 2023

09:00-09:30 WorldSBK – Prove 3

09:45-10:05 WorldSSP300 – Superpole (diretta Sky Sport Max)

10:25-10:45 WorldSSP – Superpole (diretta Sky Sport Max)

11:10-11:25 WorldSBK – Superpole (diretta Sky Sport Max)

12:40 WorldSSP300 – Gara 1 (diretta Sky Sport Max)

14:00 WorldSBK – Gara 1 (diretta (Sky Sport MotoGP e TV8)

15:15 WorldSSP – Gara 1 (diretta Sky Sport MotoGP)

Domenica 24 settembre 2023

09:00-09:15 WorldSBK – Warm up

09:25-09:40 WorldSSP – Warm up

09:5010:05WorldSSP300 – WUP

11:00 WorldSBK – Superpole Race (diretta Sky Sport Max)

12:30 WorldSSP -Gara 2 (diretta Sky Sport Max)

14:00 WorldSBK – Gara 2 (diretta Sky Sport MotoGP e TV8)

15:15 WorldSSP300 – Gara 2 (diretta Sky Sport MotoGP)