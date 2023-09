MotoGP alla scoperta dell’India: tutti gli orari TV e streaming

C’è una nuova sfida all’orizzonte per il Motomondiale. Il prossimo weekend infatti MotoGP, Moto2 e Moto3 conosceranno il Buddh International Circuit, che ospiterà il primo GP dell’India del Campionato del Mondo. Un evento che potrebbe stravolgere sensibilmente i valori in pista, tutto dipenderà da chi riuscirà ad adattarsi prima di tutti alla nuova pista? Chi riuscirà ad emergere nelle tre categorie? Di seguito tutta la programmazione del GP in India, diretta integrale garantita da Sky Sport MotoGP (in streaming su SkyGo e NowTV). Anche su TV8 sarà possibile vedere sempre in diretta le qualifiche, la sprint e le gare della domenica.

MotoGP in India, la presentazione dell’esperto

GP India, il programma Sky Sport

Venerdì 22 settembre

5:30-6:20 Moto3 Prove 1

6:35-7:30 Moto2 Prove 1

7:45-8:55 MotoGP Prove 1

9:45-10:35 Moto3 Prove 2

10:50-11:45 Moto2 Prove 2

12:00-13:10 MotoGP Prove 2

Sabato 23 settembre

5:40-6:10 Moto3 Prove 3

6:25-6:55 Moto2 Prove 3

7:10-7:40 MotoGP Prove Libere

7:50-8:30 MotoGP Qualifiche (Q1-Q2)

9:50-10:30 Moto3 Qualifiche (Q1-Q2)

10:45-11:25 Moto2 Qualifiche (Q1-Q2)

12:00 MotoGP Sprint Race – 12 giri

Domenica 24 settembre

7:40-7:50 MotoGP Warm Up

9:00 Moto3 Gara – 17 giri

10:15 Moto2 Gara – 19 giri

12:00 MotoGP Gara – 24 giri

La programmazione TV8

Foto: motogp.com