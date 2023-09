F1 GP Giappone 2023, Ferrari ancora forte? Gli orari del weekend

Dopo il weekend a Singapore, terminato con un ritrovato trionfo della Ferrari, la F1 torna subito in azione con il Gran Premio del Giappone. È il diciassettesimo appuntamento del calendario 2023 e quello di Suzuka è uno dei tracciati storici. Lo scorso anno fu doppietta Red Bull con Max Verstappen che arrivò davanti a Sergio Perez e alla rossa di Charles Leclerc, conquistando aritmeticamente il suo secondo titolo mondiale.

Che Red Bull sarà a Suzuka? Ferrari si confermerà?

La Red Bull a Singapore è andata un po’ in difficoltà, nessuno dei due piloti si è qualificato per il Q3 ed è stato qualcosa di sorprendente. C’è curiosità di vedere se in Giappone ci sarà un riscatto da parte del team campione del mondo. Sicuramente Verstappen ha una grande voglia di tornare a vincere, vedremo se avrà una RB19 in grado di permetterglielo.

Ovviamente c’è grande interesse anche per quello che potrà fare la Ferrari, che a Marina Bay è tornata a trionfare con Carlos Sainz. Nel box c’è un grande entusiasmo, ma anche la consapevolezza che a Suzuka le cose potrebbero andare diversamente. Ad ogni modo, il trionfo del pilota spagnolo ha dato una spinta alla squadra. Anche a Charles Leclerc, che proverà a battere il suo teammate oltre ai rivali di Mercedes e Aston Martin. La scuderia di Maranello spera almeno di essere la seconda forza in pista, in caso di risveglio della Red Bull.

Classifica piloti e costruttori

CLASSIFICA PILOTI

Max Verstappen 374 punti Sergio Perez 223 Lewis Hamilton 180 Fernando Alonso 170 Carlos Sainz 142 Charles Leclerc 123 George Russell 109 Lando Norris 97 Lance Stroll 47 Pierre Gasly 45 Oscar Piastri 42 Esteban Ocon 36 Alexander Albon 21 Nico Hulkenberg 9 Valtteri Bottas 6 Zhou Guanyu 4 Yuki Tsunoda 3 Kevin Magnussen 3 Liam Lawson 2 Logan Sargeant 0 Nyck De Vries 0 Daniel Ricciardo 0

CLASSIFICA COSTRUTTORI

Red Bull 597 punti Mercedes 289 Ferrari 265 Aston Martin 217 McLaren 139 Alpine 81 Williams 21 Haas 12 Alfa Romeo 10 AlphaTauri 5

F1 GP Giappone 2023: dove vederlo in TV e streaming

Il Gran Premio del Giappone sarà trasmesso in diretta TV tra Sky Sport F1, mentre per la diretta streaming saranno a disposizione i servizi Sky Go e NOW. Il canale in chiaro TV8 trasmetterà in differita le qualifiche e la gara. Di seguito il programma con gli orari del weekend di Suzuka.

Venerdì 22 settembre

4:30-5:30 – Prove Libere 1

8:00-9:00 – Prove Libere 2

Sabato 23 settembre

4:30-5:30 – Prove Libere 2

8:00-9:00 – Qualifiche (differita TV8 alle 15:30)

Domenica 24 settembre

7:00 Gara (differita TV8 alle 16:30)

Foto: Formula1.com