MotoGP: Takaaki Nakagami con LCR Honda anche nel 2024

Un altro tassello, sul quale c’erano pochi dubbi, che va al suo posto. Takaaki Nakagami rimarrà in LCR Honda anche per la prossima stagione MotoGP, compagno di squadra del futuro nuovo arrivo Johann Zarco. Un rinnovo, o estensione del contratto, al quale mancava solamente l’ufficialità, arrivata nella settimana che conduce al Gran Premio in India. Una tappa che appare ricca di dubbi soprattutto per i tanti visti ancora mancanti…

Nakagami come Marquez e Mir: bocciata la nuova Honda

Nakagami-LCR, il rinnovo

Parliamo alla fine di uno dei piloti che conosce meglio la RC-V. Da un pezzo Honda non si sta giocando le posizioni di peso, possiamo dire anzi che i suoi piloti sono più ‘collaudatori in pista’, nella speranza di ritrovare lo smalto di un tempo. I test a Misano però non hanno portato l’ottimismo che ci si aspettava, vedremo se per i test di Valencia ci saranno novità. Takaaki Nakagami però è confermato anche per questo: ha sempre corso con Honda in MotoGP, quindi la conosce molto bene, ed il suo rinnovo è anche per avere questo punto di forza a livello di sviluppo.

Le dichiarazioni

“Sono lieto di poter contare su Nakagami per un altro anno” ha dichiarato il team principal Lucio Cecchinello. “È un pilota veloce che può ottenere ottimi risultati ed uno dei più esperti con questa moto. Noi daremo il massimo per lottare per le posizioni a cui aspiriamo.” C’è comunque soddisfazione anche da parte di Takaaki Nakagami per questo rinnovo. “LCR è parte della mia famiglia, sono contento di rimanere con loro per un altro anno” ha sottolineato il 31enne di Chiba. “Ora è il momento di lavorare ancora più duramente per essere pronti per il futuro.”