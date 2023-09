MotoGP, Francesco Bagnaia: “Questo non è il vero Marquez”

Alla vigilia del Gran Premio d’India, il campione in carica della MotoGP Francesco Bagnaia vede il suo diretto inseguitore Jorge Martin a 36 punti di distanza. La corsa per il Mondiale vede al momento tre piloti della Ducati fra i protagonisti, con Marc Marquez (Honda) e Fabio Quartararo (Yamaha) ormai fuori dai giochi. Due grandi protagonisti risultano praticamente assenti a causa dei problemi tecnici riscontrati dai costruttori giapponesi. Un punto che sicuramente gioca a favore del pilota di Chivasso.

La parentesi negativa di Marquez

La gara del Sachsenring, dove Marc Marquez ha sempre vinto dal 2013 al 2019, la dice lunga sulle difficoltà della RC213V e del suo pluricampione. Quest’anno ha subito ben cinque incidenti, ha riportato un infortunio piuttosto serio al dito, tanto da doversi ritirare dalla gara domenicale. Il colpo alle costole ha costretto Marc a saltare anche i successivi round in Olanda e Spagna, costringendolo ad adottare un nuovo approccio dopo la pausa estiva. Inutile rischiare se non ci sono possibilità di ambire al podio.

L’otto volte campione del mondo MotoGP ha finalmente raggiunto la bandiera a scacchi per la prima volta in un Gran Premio del 2023 con il 12° posto in Austria. A seguire, il 13° posto in Catalunya e il 7° posto a Misano. L’assenza di un grande protagonista come Marc Marquez lede sicuramente allo show della MotoGP, anche se spiana la strada a Francesco Bagnaia verso il bis iridato.

Fabio Quartararo dietro le quinte

Stesso discorso per Fabio Quartararo, alle prese con una Yamaha M1 in sofferenza. “Sicuramente per loro non è un momento facile“, ha commentato Bagnaia nel weekend in Catalunya. “Penso di più per Marc perché era sempre in prima fila e lottava per le prime cinque posizioni rischiando molto. Ed è chiaro che [dopo] il Sachsenring qualcosa è cambiato nella sua mentalità. Perché questo non è il vero Marc, questo è chiaro per tutti“.

Nella stagione MotoGP 2022 Fabio Quartararo sembrava avere il titolo mondiale in pugno fino alla pausa estiva, poi tutto si è capovolto a cavallo dello stop estivo. Ha concluso al secondo posto, ma nel 2023 è quasi impensabile vederlo tra i primi cinque (un solo podio nelle prime dodici gare). “Per Fabio è dura, ma non so quanto la mentalità sia un fattore determinante nei suoi risultati. Perché la nuova moto [Yamaha] è più veloce in rettilineo rispetto a quella vecchia, ma la vecchia [Yamaha] era sempre davanti, in lotta per la vittoria. Quindi è molto difficile capire la situazione“.

Gli alti e bassi della classe MotoGP

Anche Francesco Bagnaia ha vissuto anni difficili in MotoGP, prima di diventare leader quasi incontrastato del campionato. Tutto si è risolto con il passaggio al team Ducati factory, con cui sta scrivendo la storia di questo sport. “Quando sono arrivato in MotoGP, ero nella loro situazione, poi le cose sono migliorate [per me]”, ha ricordato l’allievo della VR46 Riders Academy di Valentino Rossi. “Poi ho avuto la fortuna di arrivare nel team ufficiale, grazie a Gigi [Dall’Igna], Davide [Tardozzi] e alle persone in fabbrica che hanno capito il [mio] potenziale, perché conoscevano perfettamente il livello della moto che avevo nel primo anno“.

All’esordio in classe regina può anche starci una fase di adattamento, ma è pur vero che anche i migliori ad un certo punto faticano a proseguire la scia vincente. “È come quando Vale vinceva nel 2001-2002-2003-2004-2005 [poi perdeva nel 2006], o Marc vinceva nel 2013-2014 e poi nel 2016-2019. Quando la moto funziona bene, o ti adatti perfettamente alla moto, non devi pensare a molte cose e puoi semplicemente divertirti a guidare. È una sensazione fantastica – ha concluso Francesco Bagnaia – e devi sfruttare lo slancio per ottenere risultati“. Prima che il vento inizi a soffiare a sfavore.

