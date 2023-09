MotoGP, Stoner-Bagnaia tete-a-tete: “Può succedere di tutto”

Francesco Bagnaia e Casey Stoner saranno due pietre miliari nella storia della Ducati. L’australiano ha regalato il primo titolo MotoGP alla casa di Borgo Panigale, il piemontese ha replicato l’impresa e potrebbe aprire un’era vincente. I due campioni si sono ritrovati nel paddock verso la fine della stagione 2022, hanno dialogato a lungo, collaborato. Tanto che sembrava quasi fattibile un impiego di Stoner all’interno del box Ducati. Purtroppo le condizioni di salute dell’ex pilota non sono ancora ottimali per pensare ad un impego full-time.

Stoner e Bagnaia nella storia della Ducati

In un’intervista al canale ufficiale MotoGP, Bagnaia e Stoner si sono ritrovati a parlare delle rispettive sensazioni con il marchio italiano e del loro rapporto ormai coriaceo. “La prima volta è stata nel 2011, al Mugello. Ero giovane e ho chiesto di incontrarti“, confessa Pecco. “Mi spiace, non ricordo, forse eri troppo piccolo”, ha risposto scherzando l’australiano. “Ero un grande fan della Ducati e quando Casey vinse con loro per la prima volta incontrai Vale (Valentino Rossi) che era anche lui un grande fan“, commenta il numero #1.

Se Casey Stoner rappresenta il passato, Francesco Bagnaia è il presente e futuro. A distanza di 15 anni ha riportato lo scettro iridato in Italia… “Ora tutti hanno la possibilità di vincere con qualsiasi marca, quindi per Pecco è più complicato. Ma per me sta facendo un lavoro fantastico e cose molto difficili in MotoGP“, ha osservato l’australiano. La Ducati Desmosedici è sicuramente l’arma in più per dare l’assalto alle zone di vertice, ma Pecco ha dimostrato anche grande maturità personale e mentale. Soprattutto a Valencia, nella gara finale del 2022, dove un errore poteva costare molto caro e mandare in fumo il Mondiale.

In questo campionato MotoGP Bagnaia ha confermato il suo step psicologico, quando si rende conto di non poter vincere tiene botta e porta a casa punti importanti per la classifica. Il numero di errori è drasticamente diminuito, la sfida per il titolo sarà contro i compagni di marca Jorge Martin e Marco Bezzecchi. “Penso che quest’anno possa succedere di tutto – ha concluso Stoner -. C’è tanta concorrenza, tanti piloti e tanti team“. Ma il vento del pronostico soffia tutto a favore del già campione.

