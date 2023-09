Weekend dal doppio volto per Valentino Rossi a Valencia, impegnato nella quarta gara del GT World Challenge Europe Sprint Cup. Su questo circuito il campione di Tavullia ha disputato la sua ultima gara in MotoGP nel novembre del 2021, qui ha vinto due gare e si è aggiudicato sei dei suoi nove titoli mondiali. Purtroppo al volante della sua BMW M4 GT3 del team belga WRT non ha potuto aggiungere un altro bel ricordo in carriera.

Sabato in rimonta, domenica out

Nella giornata di sabato Valentino Rossi e il suo team hanno dimostrato di poter essere ad altissimi livelli, chiudendo le qualifiche per la domenica al terzo posto, anche se la sfortuna è stata nuovamente compagna di box per il #46. Come in tutte le gare della Sprint Cup, il 44enne ha condiviso il veicolo con il suo collega pilota Maxime Martin. In Gara-1 hanno concluso all’ottavo posto dopo una splendida risalita dalle retrovie, in Gara-2 l’avventura catalana è durata pochi secondi. Sul rettilineo di partenza, Martin è stato spinto sull’erba dal poleman Simon Gachet. Poco dopo il veicolo si è ritirato per problemi tecnici al radiatore.

Weekend sfortunato per Valentino Rossi

Un fine settimana difficile quello di Cheste per il team del pesarese. “Il radiatore della vettura si è intasato nell’erba e la temperatura è salita oltre la curva”, ha spiegato Valentino Rossi. “Poi il motore si è semplicemente spento“. Nella giornata di ieri il Dottore non è riuscito neppure a mettere le mani sul volante della sua BMW M4! Infatti dopo che Martin ha trainato la vettura ai box e il team WRT ha pulito il radiatore, il pilota belga ha ripreso la gara due giri dietro. Ma dopo un altro giro, Martin ha parcheggiato nuovamente la macchina ai box perché c’erano ancora problemi a bordo della vettura.

Nella classifica generale della Sprint Cup, Rossi e Martin sono al sesto posto dopo quattro dei sei weekend di gara. Il finale di stagione si svolgerà a Zandvoort, nei Paesi Bassi, tra un mese. Prima di ciò, tra due settimane a Barcellona si svolgerà la finale della Endurance Cup. “Gara uno alla fine è stata buona, risalendo fino all’ottavo posto. Oggi avevamo grandi aspettative, dopo che Maxime si era qualificato terzo, ma quell’incidente alla partenza ha rovinato tutto. È un peccato – ha concluso Valentino Rossi – perché avremmo potuto ottenere un ottimo risultato“.

