British Superbike: Bridwell vs Irwin, Oulton Park è un affare Ducati

Anche il British Superbike è diventato un monologo Ducati. Nelle due sfide domenicali ad Oulton Park Glenn Irwin e Tommy Bridewell si sono divisi la gloria. Ma il bilancio del week end pende a favore del primo, che sabato aveva vinto gara 1 (qui la cronaca) e poi ha approfittato a meglio della retrocessione comminata al compagno avversario nella seconda sfida. A due round dalla fine Irwin è riuscito a strappare il comando in campionato a Bridewell ma balla appena mezzo punto di differenza. Le sei gare che restano da disputare (Donington 30 settembre-1 ottobre) e Brands Hatch due settimane più tardi saranno entusiasmanti: la serie nazionale più competitiva del mondo non delude mai. La tripletta dei suoi ragazzi sarebbe piaciuta moltissimo a Paul Bird, il magnate titolare di PBM Ducati prematuramente scomparso pochi giorni fa.

Bridewell ma che combini?

Tommy Bridwell è andato fortissimo ad Oulton Park ma ha commesso anche due errori molti pesanti spianando la strada alla doppietta di Glenn Irwin. In gara 1 aveva sbagliato la Hislop Chicane all’ultimo giro, retrocedendo dal primo al quarto posto. Nella seconda è stato retrocesso in sesta posizione dai commissari per una penalità a tempo comminata per una scorrettezza compiuta in regime di safety car. Il rivale ha ringraziato, limitando poi i danni in gara 3 quando Tommy Bridewell è riuscito finalmente a capitizzare la sua competitività. In questo monologo rosso c’è stato poco spazio per gli avversari. Lee Jackson (Chesire Kawasaki) però è riuscito a portare a casa un secondo e terzo posto. Bene anche Leon Haslam, due volte quarto con la BMW schierata da SMR, la stessa struttura tecnica che gestisce le M1000RR ufficiali nel Mondiale.

Arrivo gara 2

1.Glenn Irwin (BeerMonster Ducati); 2. Lee Jackson (Cheshire Mouldings Kawasaki) +1.823; 3.Kyle Ryde (LAMI OMG Racing Yamaha) +2.056; 4. Leon Haslam (ROKiT BMW Motorrad) +2.518; 5. Josh Brookes (FHO Racing BMW Motorrad) +2.584; 6. Tommy Bridewell (BeerMonster Ducati) +2.954; 7. Christian Iddon (Oxford Products Ducati) +3.788; 8. Jason O’Halloran (McAMS Yamaha) +4.104; 9.Ryan Vickers (LAMI OMG Racing Yamaha) +5.020; 10. Peter Hickman (FHO Racing BMW Motorrad) +6.858

Arrivo gara 3

1.Tommy Bridewell (BeerMonster Ducati); 2. Glenn Irwin (BeerMonster Ducati) +1.147; 3. Lee Jackson (Cheshire Mouldings Kawasaki) +2.107; 4. Leon Haslam (ROKiT BMW Motorrad) +5.375; 5. Josh Brookes (FHO Racing BMW Motorrad) +7.655; 6. Kyle Ryde (LAMI OMG Racing Yamaha) +8.182; 7. Christian Iddon (Oxford Products Ducati) +11.099; 8. Ryan Vickers (LAMI OMG Racing Yamaha) +11.110; 9. Jason O’Halloran (McAMS Yamaha) +14.214; 10. Storm Stacey (Starline Racing Kawasaki) +18.447.

Classifica British Superbike dopo 9 rounds

1.Glenn Irwin (BeerMonster Ducati) 360.5; 2. Tommy Bridewell (BeerMonster Ducati) 360; 3. Kyle Ryde (LAMI OMG Racing Yamaha) 300; 4. Leon Haslam (ROKiT BMW Motorrad) 283; 5. Lee Jackson (Cheshire Mouldings Kawasaki) 280.5; 6. Jason O’Halloran (McAMS Yamaha) 276.5; 7.Josh Brookes (FHO Racing BMW Motorrad) 250; 8. Christian Iddon (Oxford Products Ducati) 222; 9.Ryan Vickers (LAMI OMG Racing Yamaha) 207; 10. Charlie Nesbitt (MasterMac Honda by Hawk Racing) 122.5