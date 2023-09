British Superbike: Gara 1, Glenn Irwin vittoria nel nome di Paul

Il British Superbike è tornato in pista sul leggendario tracciato di Oulton Park ancora scosso dalla prematura scomparsa di Paul Bird. Il magnate britannico era il titolare del team PBM, la squadra per cui tutti i piloti avrebbero voluto correre: una corazzata vincente. Da molti anni Paul Bird era anche l’uomo di fiducia Ducati nella serie nazionale più competitiva del Mondo e quest’anno, con la Panigale V4 R, le cose stanno andando decisamente bene. Il titolo ormai sembra una questione in famiglia fra Tommy Bridewell e Glenn Irwin, primo e secondo nella classifica di campionato. Sul saliscendi teatro di memorabili battaglie, i ducatisti hanno ingaggiato una lotta senza esclusione di colpi. A Paul Bird questo spettacolare dominio sarebbe piaciuto moltissimo.

Errore decisivo

La gara d’apertura del week end, su distanza ridotta, è stata una mischia furibonda, com’è quasi sempre costume del British Superbike. All’ultimo giro Tommy Bridewell ha rotto gli indugi, e la vittoria sembrava avere un nome e cognome. Ma alla Hislop Chicane il leader ha esagerato, finendo fuori linea e consegnando il successo su un piatto d’argento al rivale-compagno di squadra. Bridewell è riemerso in quarta posizione, dietro anche alla Kawasaki di Lee Jackson e alla BMW di Leon Haslam. Un bel guaio, perchè adesso Glenn Irwin è a soli sette punti e mezzo dalla vetta.

Yamaha perde quota

Soltanto ottava posizione per Jason O’Halloran, pilota di punta di Yamaha nel British Superbike. L’australiano resta ancorato in quarta posizione in campionato, con un divario di 62,5 punti che sembra ormai troppo ampio per sperare nel recupero. O’Halloran, beccandosi dieci secondi di ritardo, è comunque riuscito a tenere a bada Peter Hickman con la BMW e Charlie Nesbitt con la Honda Hawk. Oggi le due gare principali del round di Oulton Park

La classifica di campionato British Superbike

1.Tommy Bridewell (BeerMonster Ducati) 321 punti; 2. Glenn Irwin (BeerMonster Ducati) 313,5; 3. Kyle Ryde (LAMI OMG Racing Yamaha) 266; 4. Jason O’Halloran (McAMS Yamaha) 258.5; 5. Leon Haslam (ROKiT BMW Motorrad) 247; 6. Lee Jackson (Cheshire Mouldings Kawasaki) 238,5; 7. Josh Brookes (FHO Racing BMW Motorrad) 218; 8. Christian Iddon (Oxford Products Ducati) 198; 9. Ryan Vickers (LAMI OMG Racing Yamaha) 189; Jack Kennedy (Mar-Train Racing Yamaha) 116.