MotoGP verso l’India, Manuel Poggiali “Sarà una sorpresa per tutti”

In fascino dell’ignoto. La MotoGP approda per la prima volta in India, una meta nuova che suscita interesse e qualche piccola preoccupazione soprattutto a livello logistico e sanitario. Alcuni team sono già partiti per l’India, altri lo fanno in queste ore. Cercano di arrivare lì per tempo per ambientarsi. Già da diversi giorni i membri delle varie squadre si sono preparati per questa trasferta come racconta a Corsedimoto Manuel Poggiali, coach del Team Gresini Racing.

L’aspetto medico-sanitario

L’azienda ci ha dato tutte le informazioni prevalentemente sanitarie quindi ci ha consigliato eventuali vaccini da fare e comunque come come organizzarci del punto di vista medico sanitario. Come sappiamo è una meta un po’ particolare. Ognuno di noi, con il proprio dottore, ha cercato di trovare la soluzione più idonea. Io ho fatto le adeguate verifiche, le vaccinazioni e mi sto preparando con i fermenti lattici da ormai 5-6 giorni.

L’aspetto tecnico

I tecnici si sono rapportati direttamente con Ducati più che altro per analizzare il layout del tracciato e capire a grandi linee con che tipo di rapportatura partire. Questo ovviamente per la MotoGP ma la stessa da cosa viene fatta a grandi linee anche per la Moto2. Tutto il resto è da vedere lì sul posto. Arriviamo un po’ prima quindi avremo la possibilità di capire ed interpretare la pista passo a passo perché finché non ci entri vai sempre ad ipotesi. Non hai uno storico, i dati e bisogna capire se c’è qualcuno che la interpreta in modo migliore di quello che abbiamo pensato. Da lì cerchiamo di lavorare e portare avanti la cosa. Questo riguarda l’India ma in generale tutti i nuovi Gran Premi, i circuiti in cui non si è mai entrati prima.

Gli pneumatici

Penso che sarà una bella sorpresa, una realtà nuova per tutti compresa Michelin fornitore degli pneumatici in MotoGP e Dunlop in Moto2. Sicuramente un po’ di dati loro li hanno reperiti come la tipologia dell’asfalto per la produzione delle gomme adatte per quella meta. La cose da tenere in considerazione comunque sono veramente tante e vediamo strada facendo quello che saremo poi in grado di fare una volta che saremo lì in India.

