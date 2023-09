Amarcord, Niccolò Antonelli “Che vittoria a Motegi nel 2015”

Da Andrea Dovizioso a Valentino Rossi, da Mattia Pasini a Marco Simoncelli, da Andrea Iannone a Pecco Bagnaia ed in più Fenati, Dalla Porta, Capirossi, Bezzecchi, Marini. Sono tanti i piloti italiani che hanno vinto a Motegi. Uno dei successi più belli è stato quello di Niccolò Antonelli nel 2015 in Moto3. Il pilota cattolichino aveva appena 19 anni ed era un astro nascente in un campionato in cui gli italiani erano spesso sul podio. Oltre a Niccolò quell’anno si erano espressi ad alti livelli pure Fenati e Bastianini. Dopo un inizio di stagione un po’ sfortunato, Niccolò Antonelli era cresciuto tantissimo in quella che è stata poi la miglior annata di tutta la sua carriera. Niccolò racconta a Corsedimoto il magico week-end di Motegi 2015.

Motegi nel cuore

“Che ricordi! Venivo da un momento molto positivo perché nelle ultime quattro gare avevo fatto tre podi ed una vittoria. A Motegi sono andato subito molto forte ed in tutti i turni di libere ho fatto il miglior tempo. Nelle qualifiche avevo fatto una scivolata quando potevo fare la pole position e partivo terzo. Venerdì e sabato avevamo corso sull’asciutto ed ero bello carico per la gara. Poi mi sono svegliato la domenica mattina e pioveva. Cavolo no, non ci voleva! Ero andato così bene sull’asciutto… Poi quando sono entrato in pista nel warm-up sul bagnato mi sono reso conto di avere un buon feeling anche sull’acqua. Quando siamo partiti in gara già alla prima curva sono passato primo, ho spinto più che potevo, ho creato subito un gap e sono riuscito a gestirlo per tutta la gara su Oliveira.

E’ stata una tra le gare più belle della mia vita ma tutto il week-end era stato incredibile. Primo nelle libere, terzo in qualifica e vittoria in gara in una delle mie piste preferite in uno dei paesi che mi piacciono di più. Ero veramente felice”.

Foto Nicco23