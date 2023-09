Nuccio Zerbo ancora fame di vittorie “Voglio vincere la Dunlop Cup”

Passano gli anni ma il re dei trofei è sempre Sebastiano “Nuccio” Zerbo. Ha battuto ogni record di podi, vittorie e titoli nazionali. Non è mai approdato al Mondiale ed ha fatto poco anche il CIV però ha partecipato a migliaia di gare. Il numero esatto non si sa ma quel che è certo è che ha vinto oltre 80 campionati ed salito sul podio più di 1500 volte nel corso della sua lunghissima carriera. E lo ha fatto anche nel 2023 a 52 anni. Nel week-end scenderà in pista nella Pirelli Cup e soprattutto nella Dunlop Cup a Misano deciso a conquistare il titolo tricolore classe 1000 PRO. Il campionato è apertissimo con ancora sei piloti che possono puntare al successo finale ma l’intramontabile pilota siciliano e romagnolo d’adozione, ha il fuoco dentro. Nuccio Zerbo è l’emblema della passione per i motori, ha ancora la voglia di gareggiare e l’entusiasmo di un ragazzino.

“Sono in testa al campionato e voglio vincerlo! – dice a Corsedimoto – si corre a Misano, abbiamo una gara il sabato e una la domenica e ce la metterò tutta. Farò anche la Pirelli per allenarmi per la Dunlop. Non posso terminare il 2023 senza vittorie. No, Non posso!”

Il 2023 senza vittorie

“Sfortunatamente non avevamo la moto a punto perché abbiamo lo stesso motore dello scorso anno ed era, come dire, un po’ fiacco. Abbiamo avuto poi degli inconvenienti ma sono contento perché sono riuscito a fare vari podi ed a a conquistare sempre dei piazzamenti importantissimi per la classifica. A Misano però vorrei vincere gare e campionato. E’ molto equilibrato ma ce la metterò tutta sulla mia pista di casa. Ringrazio di cuore il mio team S. Evolution per il suo impegno, gli sponsor e quanti ci sostengono. Speriamo di finire al meglio questa stagione per poi iniziare a progettare il 2024”.

Foto facebook