Dennis Foggia si prende la Q2 provvisoria, Tony Arbolino invece no. Se domani arrivasse di nuovo la pioggia, il pilota lombardo si ritroverebbe nuovamente in azione nella prima sessione di qualifiche… Problema che invece non si pone Somkiat Chantra, al comando in entrambi i turni, né tantomeno il leader Moto2 Pedro Acosta, che non è in vetta ma si mantiene senza difficoltà nelle zone alte. Tempi e cronaca della prima giornata di attività sul tracciato di Motegi.

Prove 1

Lukas Tulovic è stato recentemente operato alla clavicola sinistra infortunata, al suo posto c’è Senna Agius, nuovamente sostituto per Intact GP. Fuori causa anche Celestino Vietti per frattura all’osso pelvico, frattura in prossimità dell’osso sacro ed ematoma ad una spalla. Al suo posto “torna” Borja Gomez accanto al debuttante Mattia Casadei (i dettagli). Da segnalare che Alonso Lopez dovrà scontare un doppio Long Lap per guida irresponsabile (terza volta quest’anno), nello specifico la manovra che ha provocato l’incidente di Dixon nel GP India. Inizia al meglio il pilota di casa e vice-campione Moto2 Ai Ogura, che si porta al comando grazie ad una serie di giri veloci. Casadei mette presto a referto una caduta alla curva 14, mentre si fanno vedere in alto anche Gonzalez, Arbolino, Chantra… Solo nei minuti finali compare anche Acosta, anche se non sarà lui il migliore del turn, finale incidentato per Sam Lowes, Darryn Binder e Borja Gomez.

Prove 2

Si riparte con Pedro Acosta subito determinato a prendere il comando della classifica, prima della risalita di Somkiat Chantra, già in vetta nel turno precedente ed a caccia della conferma. Registriamo cadute per Senna Agius e Taiga Hada, senza conseguenze, mentre sul finale iniziano ad esserci cambiamenti più consistenti. Oltre alla caduta di Salac e Garcia, più Arbolino che non riesce a migliorarsi, di conseguenza non scala la classifica… Cosa che invece fa Dennis Foggia, che si prende la top 10 prima di una scivolata proprio alla bandiera a scacchi. Al comando c’è di nuovo Somkiat Chantra, il migliore per appena 37 millesimi su Aron Canet.

Moto2 combinata

Foto: motogp.com