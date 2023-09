Moto2, Fantic a Motegi: “torna” Borja Gomez accanto a Casadei

Cambia la formazione Fantic verso il Gran Premio del Giappone. Celestino Vietti infatti si è infortunato nell’incidente di pochi giorni fa, del quale si è ritrovato incolpevole protagonista. Al suo posto correrà Borja Gomez, che torna come sostituto poco dopo l’annuncio del divorzio da Fantic. È pronto al debutto infatti Mattia Casadei, ma il team Moto2 s’è dovuto riorganizzare e schiera ancora lo spagnolo. Di oggi anche l’annuncio che Roberto Locatelli è il nuovo team manager, ex ruolo di Stefano Bedon, che ora allarga la sua responsabilità nel progetto Racing Velocità, coordinandone tutte le attività connesse.

Moto2, Gomez va… anzi torna

La scorsa settimana è stato annunciato ufficialmente l’arrivo di Mattia Casadei, fresco campione MotoE, al posto di Borja Gomez, ormai ai saluti con Fantic. Un cambio di marcia dovuto a quanto successo domenica nella prima partenza della gara Moto2: la carambola al via, la bandiera rossa, Celestino Vietti che non riparte. Ora il quadro del suo infortunio è più chiaro: frattura all’osso pelvico, frattura in prossimità dell’osso sacro ed un ematoma alla spalla. In forse anche la sua partecipazione al GP dell’Indonesia, per il momento però è certa l’assenza a Motegi, quindi riecco Gomez in sua vece.

Roberto Locatelli team manager

Avvicendamento in corsa anche nei ruoli più di vertice della squadra Moto2. L’iridato 125cc nel 2000, in seguito coach della VR46 Academy, Roberto Locatelli assumerà il ruolo di team manager di Fantic Racing. “Nel fuoristrada ho corso con Fantic“ ha ricordato. “Avere l’opportunità di contribuire in prima persona ad una nuova storia di successo mi rende felice e orgoglioso.” Anche Stefano Bedon ha spiegato il cambio di ruoli: “Con Roberto in pista potrò occuparmi della parte strategica e dell’impostazione del team con tranquillità, perché so che ci sarà una persona esperta in pista a gestire la struttura, specie a livello tecnico. Roberto sarà il nostro frontman, io sarò l’uomo del ‘back end’.”