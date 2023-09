Grande attenzione per i giovanissimi alla prima esperienza in sella alle minimoto. Questo il punto centrale dell’evento programmato per il prossimo 30 settembre, con orario 14:30-18:00, in via Rossini a Misano Adriatico. Il Moto Club Misano Adriatico, in collaborazione con la Federazione Motociclistica Italiana e l’assessorato allo sport di Misano, sarà così parte della Festa dello Sport della città romagnola. Un progetto Hobby Sport, in cui sarà possibile far provare le minimoto ai bambini da 6 anni in poi. Saranno fornite protezioni e assistenza da parte di tecnici della FMI. Un evento in linea con quello appena concluso del Nuovo Moto Club “Renzo Pasolini” a Rimini (i dettagli).

Minimoto alla Festa dello Sport

Questo sarà il “lato motori” di un evento che radunerà tantissime realtà sportive. Tutte le società coinvolte infatti saranno a disposizione di bambini e adulti per prove pratiche, dimostrazioni e per fornire informazioni sui propri corsi. Oltre al Moto Club Misano Adriatico infatti ci saranno le associazioni ArteDanzaRomagna, Atletica Santamonica, Karate Misano Club Banci, Misano Out, Misano Pirates, Nirea Danze.

Ma anche Nuovo Sci Club Misano, Pietas Julia Misano, Polisportiva Misano, Team Misano, Scuderia del Lago, Valle del Conca Nordic Walking e Mtb, Ginnastica Dinamica Militare e SSD Misano. Un appuntamento che torna dopo due anni di Covid ed un’edizione 2022 cancellata per maltempo. L’associazione Rimini Autismo curerà la merenda per tutti i partecipanti, musica di Eddy Dj per completare il clima di festa.

58 Il racconto illustrato ispirato a Marco Simoncelli – Su Amazon

Foto: Marzio Bondi