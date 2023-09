Brad Binder, con il nuovo telaio in fibra di carbonio sulla sua KTM RC16, polverizza il record assoluto di 301 millesimi. Marc Marquez e Fabio Quartararo sono in Q1, entrambi protagonisti di forti incidenti nel corso del turno. Anzi, l’iridato MotoGP 2021 appare dolorante al piede destro… Sono alcuni dei punti di rilievo di questa sessione unica di prove che ha determinato la lista dei dieci piloti passati direttamente nel secondo turno di qualifiche. Dominano le case europee, solo KTM, Ducati ed Aprilia infatti accedono alla Q2 diretta. Ecco com’è andato il secondo ed ultimo turno del venerdì a Motegi.

MotoGP Prove

Dopo le prove libere 1, ininfluenti a livello di tempi, tocca alla sessione determinante per la top 10 di chi accederà direttamente al secondo turno di qualifiche. Intanto com’è stata la prima uscita del duo KTM a Motegi col nuovo telaio in fibra di carbonio? “Jack ha svolto prove comparative e ha sentito un passo avanti a livello di grip al posteriore” ha sottolineato il team manager Francesco Guidotti a motogp.com. Piloti in linea, anche Binder aveva commentato allo stesso modo, ed entrambi potrebbero scegliere proprio questo telaio per le gare, raccogliendo quindi ulteriori informazioni su un tracciato differente. A referto una scivolata alla curva 10 per Raul Fernandez, mentre il compagno di box Oliveira in seguito vola al comando della classifica, con Quartararo che poco dopo si porta a 22 millesimi dal portoghese di RNF.

Una scivolata anche in casa KTM, Miller alla curva 11, in seguito c’è anche una brutta caduta per Quartararo alla curva 6, subito in piedi ma un po’ dolorante. Questo vuol dire però che l’iridato MotoGP 2021 avrà qualche difficoltà a difendere il suo posto in Q2… Ma non rimane fermo a lungo, tempo di tornare al box ed ecco che riparte con la seconda M1. La battaglia è scattata nel quarto d’ora finale, sono tanti i cambiamenti in classifica. Si inserisce nella lotta anche Di Giannantonio, piazzando il primo crono sotto 1:44 del weekend, secondo incidente per Raul Fernandez! L’alfiere Gresini non sarà l’unico, su tutti però brilla Brad Binder, che riscrive il nuovo record assoluto. Finale con scivolata anche per Marc Marquez, a terra alla curva 1.

La classifica

Foto: motogp.com