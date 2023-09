Al comando c’è una Ducati. Discorso che si ripropone anche in questa prima sessione MotoGP a Motegi. Ci pensa Jorge Martin, passato in vetta prima di una scivolata ma rimasto davanti fino alla bandiera a scacchi. Sarebbe una top 4 tutta nel segno della casa di Borgo Panigale se non ci fosse una sorpresa in 2^ posizione… A referto due incidenti senza conseguenze, come sempre la sessione si conclude con qualche minuto dedicato alle prove di partenza. Ecco com’è andato il turno inaugurale sul tracciato giapponese.

MotoGP Prove 1

A livello di gomme, le mescole morbida e dura sono le stesse del GP 2022, mentre la media ha una costruzione un po’ più dura. Una novità, confermata ieri da Brad Binder in conferenza stampa, è che i due piloti KTM proveranno il telaio in carbonio con cui Dani Pedrosa ha realizzato il GP a Misano. Il pilota sudafricano ha confermato un miglioramento del grip al posteriore, cosa che è mancata da inizio anno alla nuova moto. Sarà la prima occasione per provarlo su un circuito differente da quello romagnolo. In Yamaha, Attivissimo Cal Crutchlow, presente nelle vesti di wild card ed al lavoro sulla M1 coi colori YAMALUBE RS4GP Racing Team. Non può toccare motore ed aerodinamica perché omologati, si cerca però la quadra con le altre componenti che possono essere modificate. Quartararo invece si prende qualche rischio…

Nei box Honda, con Alex Rins appena tornato, ci sono sia i telai KALEX che HRC, ad indicare le prove comparative che continuano. A referto però anche un incidente per Joan Mir, scivolato alla curva 5 (stava girando col nuovo telaio 2024), per Takaaki Nakagami invece un giro nella ghiaia alla curva 11, senza conseguenze. Poco dopo ecco alla curva 3 un fuoripista di Jorge Martin, finito con una scivolata nella ghiaia: con l’abbinamento dura (nuova) e media (usata) l’alfiere Pramac era appena passato al comando della classifica dei tempi, scalzando Bagnaia a lungo davanti. Nessun problema per lui, poco dopo lo vediamo di ritorno in pista con la seconda Desmosedici, stavolta con doppia media. Sembra che la dura anteriore però non sia poi così male, guardate Augusto Fernandez dove finisce con gomme nuove!

MotoGP P1, la classifica

I settori di riferimento

Foto: motogp.com