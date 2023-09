Moto3 Motegi, Prove 1-2: scivola Bertelle, solo Nepa in top 14

Chiusa la prima giornata di prove, cominciamo ad avere un primo quadro dei valori della Moto3 a Motegi. Jaume Masia comanda, un solo pilota italiano provvisoriamente in Q2. Se venissero confermate le previsioni di pioggia per domani, avremmo già la classifica definitiva in ottica qualifiche… Da segnalare un’infrazione tecnica riguardante lo scorso GP Catalunya ed annunciata tra i due turni. Ivan Ortola e Joel Kelso sono stati squalificati da qualifiche e gara per la benzina non a norma rilevata nel corso dei controlli, di conseguenza i punti guadagnati in quel GP sono stati cancellati. Tornando all’attualità, ecco com’è andato il venerdì a Motegi.

Prove 1

Assente Romano Fenati infortunato, David Almansa è così alla prima uscita con Snipers, suo team nel 2024. Non c’è neanche David Salvador, fermato ieri dopo la scoperta di una lesione ad un ginocchio (i dettagli). Guardando alla pista, Masia non ci mette molto per passare al comando, ma deve anche fare i conti con un quasi highside alla curva 11, incidente evitato di un soffio. L’alfiere Leopard non resta a lungo davanti, vari altri ci provano: Munoz, il leader Moto3 Holgado, Sasaki… Finché non passa in vetta Diogo Moreira, e per rimanerci, mentre proprio alla bandiera a scacchi scivola Toba alla curva 7. Stefano Nepa e Matteo Bertelle chiudono in top 10.

Prove 2

Turno non proprio semplice per Matteo Bertelle, scivolato alla curva 9 a circa metà sessione. A livello di tempi ci vuole parecchio tempo per vedere qualche cambiamento, visto che a lungo vale quanto fatto nella prima sessione Moto3 di giornata. In questo turno si fanno vedere da subito quelli che possiamo definire i due leader: Holgado e Masia sono a pari punti nella generale, anche se è davanti l’alfiere Tech3 per la vittoria stagionale in più rispetto al rivale di Leopard. Non manca un rischio per Veijer, quasi contatto tra il leader Moto3 e Farioli, mentre solo nei minuti finali abbiamo svariati cambiamenti in classifica. Alla fine ecco Jaume Masia, che piazza la zampata proprio sul finale su Ortola e Sasaki.

Moto3 combinata

Foto: motogp.com