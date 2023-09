Non sembravano esserci conseguenze dopo l’incidente in cui David Salvador era incappato nel GP in India, chiudendo prematuramente la gara. Non sembrava appunto, in Giappone invece gli ultimi controlli hanno mostrato una situazione ben diversa. Il giovane rookie del team CIP infatti ha due piccole fratture nel ginocchio sinistro, rilevate però solo a Motegi. Non serve un intervento, ma Salvador non è idoneo per competere e parliamo di tempi di recupero ancora tutti da valutare. Molto probabilmente la squadra di Alain Bronec correrà quindi solo con Lorenzo Fellon, a meno che non ci sia un sostituto dell’ultimo minuto.

Salvador KO, il comunicato

La notizia è stata comunicata dalla squadra francese alla vigilia delle prime prove libere sul tracciato giapponese. “Dopo la caduta nei primi giri di gara in India, David Salvador si era recato al Centro Medico” si legge nella nota. “I primi controlli medici non erano definitivi e c’era forse la possibilità di competere in Giappone.” A Motegi però ecco la brutta notizia. “Il nuovo controllo medico svolto oggi ha mostrato due piccole fratture al ginocchio sinistro. Al momento le fratture non richiedono un intervento, ma il pilota spagnolo non può disputare la corsa.” Un pilota in meno per infortunio quindi nella griglia Moto3, il secondo dopo Romano Fenati, sostituto in questa occasione da David Almansa.

Foto: CIP-Green Power