Moto3: David Almansa sostituto di Fenati nel GP Giappone

Snipers Team schiera nuovamente due piloti nel GP del Giappone, di scena tra pochi giorni a Motegi. Prima uscita per David Almansa con i colori del team tricolore, con cui debutterà a tempo pieno nel Mondiale Moto3 2024. Il giovane spagnolo sostituirà Romano Fenati, infortunatosi nel corso dell’ultimo appuntamento in India e tornato a casa per la riabilitazione, con l’obiettivo di tornare in azione per il round in Indonesia.

Almansa, “debutto” anticipato

Il riferimento è al fatto che si tratterà della prima uscita mondiale con la squadra di Mirko Cecchini. Avverrà su un circuito sconosciuto, il Mobility Resort Motegi, ma per David Almansa non si tratta di un esordio assoluto nel Campionato del Mondo Moto3. Ricordiamo infatti che il giovane di Argamasilla de Calatrava ha fatto la sua prima comparsa a Valencia nel 2022 assieme al Finetwork MIR Racing Team, squadra con cui sta disputando il JuniorGP.

L’abbiamo rivisto da sostituto in Argentina per Joel Kelso, rischiando un incredibile colpaccio prima dello sfortunato incidente. A Jerez disputa la prima wild card stagionale e sempre con MIR Racing Team, è poi di scena a Barcellona sempre come ‘invitato’. A breve Almansa dovrà scoprire un nuovo circuito assieme alla squadra con cui correrà nel 2024.

Foto: Snipers Team