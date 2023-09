MotoGP, Alex Rins sorprende tutti: è in viaggio per il Giappone

di Ana Villaécija/motosan.es

Tre mesi dopo l’infortunio nel Gran Premio d’Italia, tutto indica che Alex Rins potrebbe tornare in MotoGP questo fine settimana per il round in Giappone. Il pilota LCR Honda è caduto durante la Sprint Race del Mugello. Un incidente che ha provocato la doppia frattura di tibia e perone, con alcune complicazioni alla caviglia e al piede destro.

Rins lamenta molta sensibilità al piede dopo i due interventi chirurgici a cui è stato sottoposto. Proprio questo è stato uno dei problemi quando è salito su una moto per la prima volta dopo l’incidente. “Eccoci, consolidiamo la frattura. Sono stanco di avere pazienza. Ieri mi sono messo alla prova ad Aragon con la 1000, la moto da strada. E mi ha fatto male, non poco. Soprattutto nei cambi di direzione e nelle curve a destra; dove devi piegare e prendere angolo con la moto” aveva detto il pilota durante il GP di Catalunya.

Rins già confermato nella conferenza stampa di Motegi

Nonostante il catalano non abbia voluto dare una data precisa per il suo rientro, sperava di poter provare la MotoGP tra il test di Misano e il GP dell’India. Sembra finalmente che il momento giusto si presenti in Giappone. Dopo una nuova visita medica, i medici avrebbero ritenuto che la frattura fosse sufficientemente consolidata per ripresentarsi. Il pilota ha fornito alcuni indizi attraverso certe pubblicazioni sul suo account Instagram, dove ha accennato alla buona notizia.

In ogni caso questo giovedì Rins dovrà sottoporsi nuovamente ad accertamenti medici. Se riceverà la conferma e quindi l’idoneità, potrà nuovamente guidare la sua Honda durante la giornata di prove di venerdì. Naturalmente, prendendo le cose con calma e senza forzature. Al momento è già stata confermata la presenza del pilota alla conferenza stampa di Motegi (10:35 ora italiana).

Anche se il pilota della LCR Honda ha il futuro assicurato, Rins non vuole smettere di lavorare. Durante l’infortunio è stato ufficialmente confermato che il pilota sarebbe diventato il nuovo compagno di squadra di Fabio Quartararo l’anno prossimo nel team ufficiale Yamaha. Ma era chiaro che Rins non voleva perdersi il resto della stagione per questo infortunio. Da allora il pilota catalano non ha smesso di lavorare con la Honda per cercare di migliorare la moto, presente nel box della sua squadra in ogni Gran Premio possibile.

Foto: Social-Alex Rins

