Minimoto in sicurezza per i più piccoli con il “Renzo Pasolini” e FMI

Il bello delle minimoto, ma in sicurezza, insegnato ai più piccoli. Questo il centro della manifestazione organizzata domenica scorsa a Rimini dal Nuovo Motoclub “Renzo Pasolini”, guidato da Sergio Rastelli, parte del ciclo “Hobby Sport”, proposta dalla Federazione motociclistica italiana. Presenti due tecnici federali, Stefano Cruciani e Matteo Ciprietti, che si sono occupati dei circa 30 ragazzini di età 6-13 anni, per insegnare loro come divertirsi in sicurezza in sella ad alcune minimoto. Un modo per scoprire fin da piccoli, ma correttamente, il bello delle minimoto, in collaborazione anche con Transitalia Marathon. Piazzale Fellini, che ha ospitato il village del rinomato appuntamento mototuristico in fuoristrada, è stato il luogo scelto per questa iniziativa, che ha avuto luogo dalle 15:00 alle 18:30 dello scorso 24 settembre.

Minimoto in sicurezza

“Non abbiamo fornito solo le minimoto ma anche caschi, paraschiena, gomitiere, ginocchiere e guanti” ha sottolineato Rastelli. “L’utilizzo di queste protezioni è stato il primo passaggio per istruire i ragazzini nella pratica del motociclismo. Gli istruttori federali, poi, hanno dato i primi rudimenti per partire, avviandoli all’utilizzo del minimoto in un percorso segnato da birilli”. Come detto, non è mancata la collaborazione con Transitalia Marathon 2023, scattata proprio a Rimini: “Appena salutati i partenti abbiamo allestito l’area di prova. In continuità con l’evento che ha avuto gran successo, 450 partenti e tantissime case costruttrici ad animare il villaggio espositivo”.

Sergio Rastelli chiude con un’ultima considerazione: “La collaborazione fra Federazione motociclistica italiana, Transitalia marathon e il “Renzo Pasolini” è stata fruttuosa. Una volta di più le attività del motoclub si inseriscono all’interno di un territorio che non trascura nulla in termine di attenzione al mondo motociclistico. Grazie attenzione alla sicurezza attiva e passiva ed alla formazione dei ragazzi alla pratica a partire dalla primissima infanzia”.