Horwin sbarca in Italia, lo scooter elettrico diventa tendenza

Il marchio austro-cinese sceglie di entrare direttamente sul mercato italiano per iniziare ad operare attraverso la propria filiale con sede a Milano. La gestione del mercato è affidata a Stefania Galli, già responsabile dello sviluppo fin dal suo arrivo in Italia. Adesso assume il ruolo di Italian Sales & Marketing Manager per HORWIN Italia sotto la sede centrale di HORWIN Europe.

Perchè una filiale in Italia?

Il marchio austro-cinese già presente sul mercato nazionale da circa tre anni sceglie la strada della presenza diretta. L’obiettivo è puntare in modo deciso allo sviluppo del mercato italiano, tra i più importanti a livello europeo nel segmento dei veicoli elettrici a due ruote. Partendo dall’attuale Generazione 1, già nota al mercato grazie agli esclusivi modelli EK e SK, HORWIN è pronta per il lancio ufficiale della Generazione 2 che cambierà radicalmente la percezione e la funzionalità dei veicoli elettrici.

Un pubblico esigente

Il marchio, fondato dalle famiglie Zhou WEI (Cina) e Heinzl (Austria), è nato cinque anni fa con l’obiettivo di concepire veicoli elettrici destinati principalmente ai mercati europei. Qui la richiesta di dimensioni, affidabilità, qualità e sicurezza rappresentano concetti fondamentali per ottenere un alto livello di accettazione. Dopo il lancio della prima moto denominata CR6, che ha segnato il debutto ufficiale di HORWIN nel panorama dei veicoli elettrici a due ruote, gli scooter della gamma, espressione di peculiarità e caratteristiche decisamente uniche nel settore, hanno iniziato a ritagliarsi un’interessante fetta di mercato. Questo successo ha convinto l’azienda ad intervenire direttamente per sostenere al massimo la crescita della conoscenza del marchio e del business in Italia.

L’elettrico diventa cool

Tra gli importanti focus di questo nuovo progetto, ci sono la riqualificazione della rete vendita su tutto il territorio che verte sulla crescita della rete anche in aree ancora poco avvezze all’elettrico. Inoltre è previsto un approccio al mondo BTB (sharing e delivery in primis), il potenziamento del servizio post-vendita e le azioni di fidelizzazione del cliente finale. Iniziative di marketing e comunicazione permetteranno al marchio di posizionarsi al meglio non solo in ambito automotive, ma anche attraverso canali di maggiore tendenza e appeal quali la moda e il design. Il desiderio è con raggiungere un pubblico indubbiamente eterogeneo e pronto ad avvicinarsi ad un “mondo elettrico” dalle grandi potenzialità di crescita a tutti i livelli.

Una sfida stimolante

“Sono davvero entusiasta della scelta fatta da HORWIN Global di affidarmi questo importante compito che, oltre ad essere gratificante per il lavoro e per l’impegno profusi fin dal suo arrivo sul mercato nel 2020, mi rende particolarmente orgogliosa e motivata a raggiungere gli ambiziosi obiettivi condivisi che renderanno il lavoro dei prossimi mesi davvero stimolante”, afferma Stefania Galli, Italian Sales & Marketing Manager di HORWIN Italia. “Sono molte le novità che ci aspettano nei prossimi mesi, alcune delle quali già in presentazione ad EICMA in novembre, oltre ad una serie di azioni di comunicazione davvero qualificanti che inizieremo a raccontare molto presto, la prima già dai prossimi giorni.”