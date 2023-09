MotoGP Motegi, pronti per le notti bianche? Tutti gli orari

Dall’India al Giappone in sequenza. Appena lasciata alle spalle la novità stagionale, ma è già tempo di guardare ad un nuovo Gran Premio. Si corre a Motegi, circuito che ospiterà il 14° evento del 2023. Con altri infortuni all’appello: in MotoGP mancheranno Alex Marquez (tre costole rotte) e Luca Marini (fresco di intervento alla clavicola sinistra fratturata), in Moto2 assenti Lukas Tulovic (stesso infortunio di Marini) e Celestino Vietti (frattura all’osso pubico).

In Moto3 non c’è Romano Fenati per doppia frattura al piede sinistro. Ma in classe intermedia c’è una novità tricolore: arriva Mattia Casadei, iridato MotoE chiamato in corsa per Borja Gomez, ai saluti con Fantic. Come se la caverà? Di seguito il programma del GP a Motegi, con diretta integrale come sempre garantita da Sky Sport MotoGP (in streaming su SkyGo e NowTV). Su TV8 invece tornerà la “semidifferita”: qualifiche e sprint in diretta, mentre tutte le gare della domenica saranno in differita.

GP Motegi su Sky Sport

Venerdì 29 settembre

2:00-2:35 Moto3 Prove 1

2:50-3:30 Moto2 Prove 1

3:45-4:30 MotoGP Prove 1

6:15-6:50 Moto3 Prove 2

7:05-7:45 Moto2 Prove 2

8:00-9:00 MotoGP Prove 2

Sabato 30 settembre

1:40-2:10 Moto3 Prove 3

2:25-2:55 Moto2 Prove 3

3:10-3:40 MotoGP Prove Libere

3:50-4:30 MotoGP Qualifiche (Q1-Q2)

5:50-6:30 Moto3 Qualifiche (Q1-Q2)

6:45-7:25 Moto2 Qualifiche (Q1-Q2)

8:00 MotoGP Sprint Race – 12 giri

Domenica 1 ottobre

3:40-3:50 MotoGP Warm Up

5:00 Moto3 Gara – 17 giri

6:15 Moto2 Gara – 19 giri

8:00 MotoGP Gara – 24 giri

Gli orari di TV8

Sabato 30 settembre (diretta)

3:50-4:30 MotoGP Qualifiche (Q1-Q2)

5:50-6:30 Moto3 Qualifiche (Q1-Q2)

6:45-7:25 Moto2 Qualifiche (Q1-Q2)

8:00 MotoGP Sprint Race – 12 giri

Domenica 1 ottobre (differita)

9:00 Moto3 Gara – 17 giri

10:30 Moto2 Gara – 19 giri

12:00 MotoGP Gara – 24 giri

Foto: Michelin Motorsport