MotoGP, Bagnaia: obiettivo riscatto a Motegi, non può sbagliare

Una brutta batosta per Francesco Bagnaia l’epilogo del Gran Premio d’India, concluso con un pesantissimo ritiro nella gara principale. Adesso in classifica Jorge Martin gli è dietro di soli 13 punti, quindi la corsa al titolo MotoGP è apertissima. In questo weekend si corre in Giappone e a Motegi avrà subito l’occasione per riscattarsi. Vietato commettere nuovi errori, dovrà anche essere bravo a gestire la pressione che inevitabilmente è aumentata dopo quanto successo al Buddh International Circuit.

MotoGP Giappone, Bagnaia vuole la rivincita

Bagnaia sa di non poter sbagliare e spera di tornare a disputare un gran premio senza intoppi: “Dopo il GP dell’India, la nostra priorità in Giappone sarà risolvere i problemi riscontrati lo scorso fine settimana. Sfruttare al meglio ogni sessione sarà importante, quindi spero troveremo condizioni meteo costanti in tutti e tre i giorni. Sono sicuro che insieme al mio team riusciremo a trovare presto una soluzione. Sono pronto e carico per affrontare un altro fine settimana in pista“.

Il pilota Ducati non ha dei grandi precedenti a Motegi con la MotoGP. Nel 2019 da rookie si classificò tredicesimo e lo scorso anno è caduto all’ultimo giro mentre occupava la nona posizione. Servirà ben altro tipo di prestazione in questo fine settimana. Martin è in palla e Pecco deve far vedere di aver superato l’errore commesso in India.

Pirro vuole dare il suo contributo

Ancora assente Enea Bastianini, il suo posto sarà nuovamente preso dal collaudatore Michele Pirro: “Sono felice di poter correre un altro Gran Premio con il Ducati Lenovo Team. Il GP dell’India della scorsa settimana è stato abbastanza difficile, era una pista nuova e ho sofferto molto fisicamente a causa del caldo. Ora andiamo in Giappone , una pista che conosciamo e di cui abbiamo più dati a disposizione, quindi spero di poter rifarmi e dare più soddisfazioni alla squadra“.

Pirro non ha ambizioni di classifica, ovviamente, però ci tiene a contribuire allo sviluppo della Desmosedici GP. Cercherà di fare del suo meglio su questo versante e magari di togliersi anche qualche soddisfazione nelle gare. Il suo lavoro sarà prezioso.

Foto: Ducati Corse