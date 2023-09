Supersport, Yari Montella vola su Portimao “Bellissimo”

Yari Montella è abituato all’adrenalina ma lanciarsi con il paracadute da oltre quattromila metri di altezza è qualcosa di speciale. Nella pausa tra la gara di Aragon e quella di Portimao del Mondiale Supersport c’è chi si rilassa in spiaggia e chi fa esperienze nuove come il giovane pilota campano che ha provato l’ebrezza di un volo in tandem. “E’ stata una bellissima esperienza – racconta a Corsedimoto – mi sono divertito tanto”.

Yari Montella è autore di una stagione non brillantissima ma tutto sommato positiva con la Ducati del team Barni. Ad inizio anno è stato frenato da un infortunio ma da Misano in poi è riuscito ad emergere. E’ salito quattro volte sul podio ed è stato spesso tra i protagonisti. Ha concretizzato meno di quanto avrebbe auspicato ma è un buon talento, da tenere d’occhio in prospettiva futura.

“Lo scorso week-end è stato abbastanza positivo, abbiamo trovato un po’ di velocità, ora dobbiamo continuare su queste prestazioni. In gara-1 sono saliti sul podio poi domenica sono partito ultimo per un problema ad una gomma ma sono risalito fino all’ottavo posto quindi credo di aver fatto comunque bene. Ogni pista è una storia a sé però Portimao mi piace quindi possiamo ambire a risultati simili a quelli di sabato scorso ad Aragon”.

A proposito dell’appuntamento portoghese, Niki Tuuli sarà regolarmente in pista dopo il pauroso incidente di Aragon che aveva portato alla sospensione di gara-2 (leggi qui). Tanto spavento dunque ma nulla di grave per il pilota Triumph.

Foto social