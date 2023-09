Il Gran Premio di Motegi è la gara di casa per la Honda, uno degli appuntamenti più sentiti dell’anno per il colosso delle due ruote. Anche stavolta Marc Marquez non arriva con i favori del pronostico, né è in corsa per il titolo MotoGP. Ma i vertici HRC chiedono una grande prestazione per tenere alto l’onore del marchio, anche se gran parte dell’attenzione è rivolta alla questione mercato.

La previsione di Jorge Lorenzo

Non è un mistero che l’otto volte campione del mondo stia trattando con Gresini Racing, ormai stanco di questa RC213V che non riesce a tenere testa alle moto rivali. Marc Marquez vuole riaffacciarsi nelle zone alte di classifica e solo con una Ducati è possibile ritornare alla ribalta in tempi brevi. In queste ore ha fatto visita al quartier generale della Honda, anche se nulla trapela dai piani alti e dal box. Secondo Jorge Lorenzo, cinque volte iridato ed ex compagno di squadra di Marc, l’affare tra Gresini e il fuoriclasse è ormai sancito: “Penso che ormai sia fatta“, ha commentato ai microfoni di MotoGP.com.

Da qualche anno Jorge Lorenzo lavora per Dazn, ma non è riuscito ad avere una risposta diretta da Marquez per quanto riguarda le sue scelte nel 2024. Secondo le sue fonti all’interno del paddock, l’accordo sarebbe già stato firmato, in attesa di un annuncio ufficiale che potrebbe arrivare subito dopo il Gran Premio del Giappone. Perché una così lunga attesa per rendere pubblico il cambio di livrea? Perché i termini del divorzio tra Marc Marquez e la Honda non sono facili e si continua a lavorare sulla rescissione del contratto.

Ducati aspetta Marc Marquez

“Credo che a Marc non importi molto dei soldi – ha spiegato Jorge Lorenzo -. Gli interessa solo essere di nuovo competitivo nel 2024 e poi essere completamente aperto nel scegliere tra molte opzioni competitive per il 2025“. Attualmente Gresini è l’unico posto rimasto libero per la prossima stagione MotoGP. Dettaglio non da poco, andrebbe a fare coppia con suo fratello Alex Marquez. Lo scorso fine settimana in India, il direttore sportivo della Ducati Paolo Ciabatti ha ammesso: “Sembra che [Gresini] abbia questa opportunità e stanno aspettando la decisione di Marquez“. Un’ammissione che la dice lunga su quella che sarà la sua scelta. Nel frattempo il tira e molla tra Honda e il fuoriclasse di Cervera continua, in attesa della fumata bianca.

