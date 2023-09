MotoGP: Alex Rins ci ha provato, il suo GP Motegi è concluso

La possibilità era nell’aria, la certezza è arrivata dopo i due turni del venerdì. Alex Rins si ferma, non è ancora in grado di disputare un Gran Premio. Il pilota LCR Honda, fermo da quattro mesi per il grave infortunio alla gamba destra, ha voluto tentare il ritorno per questo appuntamento in Giappone, senza successo. Continuerà quindi a lavorare sul suo recupero, subentrerà il collaudatore HRC Stefan Bradl, che l’ha già sostituito e che è presente a Motegi per questa eventualità.

Rins non idoneo

La comunicazione vera e propria è arrivata da LCR Honda a conclusione delle prove del venerdì sulla pista giapponese. “Alex Rins è stato dichiarato non idoneo a causa del dolore che ha accusato alla gamba destra al momento della prova in pista. Siamo fieri dei suoi sforzi, grazie per averci provato Alex!” Era un rischio, ma il pilota #42 ha cercato di tornare prima del tempo per mettere alla prova la sua gamba e da lì compiere un altro passo sulla strada del recupero. Ma questo test in sella alla MotoGP ha mostrato chiaramente come Rins non sia ancora in grado di competere.

Azzardo prematuro

Il viaggio in Giappone era stata una scelta dell’ultimo minuto, come aveva ammesso lo stesso pilota spagnolo. Il primo tentativo di rientro, come confermato anche da Lucio Cecchinello, avrebbe dovuto essere in occasione del Gran Premio in Indonesia, quindi tra due settimane. Alex Rins però ha voluto provare ad accelerare i tempi dopo gli ultimi controlli svolti in Spagna, seguiti alla decisione di mettersi in viaggio. L’idoneità arrivata ieri però è stata provvisoria: il dottor Charte, fisso al box LCR, ha tenuto sotto controllo la situazione di Rins, fino ad arrivare alla decisione di fermarlo.

Foto: Valter Magatti