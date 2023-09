MotoGP, Bagnaia rinato a Motegi: “Abbiamo fatto un grande step”

È partito abbastanza bene il Gran Premio del Giappone di Francesco Bagnaia, che ha concluso al secondo posto la sessione di prove determinante per l’accesso diretto al Q2. Un primo importante obiettivo è stato raggiunto, ma non era l’unica cosa che gli interessava. Servivano dei passi avanti nel feeling con la sua Ducati, in particolare in frenata, e ci sono stati. È certamente più a posto a Motegi rispetto a quanto visto in India.

MotoGP Giappone, il bilancio di Bagnaia

Bagnaia al termine della giornata è abbastanza sorridente, anche se non si monta la testa per il buon risultato ottenuto: “Sono molto soddisfatto – ha detto a Sky Sport MotoGP – perché finalmente posso forzare le frenate come voglio. Per come guido io si tratta di uno step enorme rispetto agli ultimi due weekend, quindi sono molto contento. Ci manca qualcosa ancora, non sono pienamente felice, ma devo dire che siamo veramente vicini a trovare la quadra. Sono riuscito a frenare forte e anche a fare percorrenza, cosa difficile negli ultimi gran premi perché la moto tendeva sempre a portarmi un po’ largo. Tiro un sospiro di sollievo, abbiamo individuato quale fosse il problema. Riuscire a spingere mi ha aiutato molto, si è visto chiaramente la differenza che ho fatto quando ho deciso di spingere e questo mi mancava un po’“.

Cosa si è portato via dall’India? Pecco risponde così: “Una grande voglia di reazione. Eravamo in una condizione difficile, ma ero comunque secondo e magari con quel risultato saremmo arrivati a Motegi con meno intenzione di trovare quale fosse il problema. Tutto porta sempre a qualcosa, ci è servito da lezione. Fare un weekend complicato come quello in India, dove una minima cosa mi ha fatto cadere, ci ha insegnato che bisogna stare sempre sul pezzo. Qui devo dire un grande grazie alla mia squadra per la reazione che abbiamo avuto, ha fatto le ore piccole tutte le sere per cercare di trovare una soluzione“.

Dubbio gomma e miglioramenti da fare

Il pilota Ducati è stato interpellato sull’eventuale utilizzo della gomma posteriore morbida nella gara di domenica: “Non lo so. L’anno scorso abbiamo corso con la dura, che quest’anno è la media. Quella di questa mattina mi è piaciuta molto, sono riuscito a girarci bene e non avevo problemi. Invece, nel pomeriggio forse per il caldo e forse per una mancanza di grip iniziale ho faticato un po’ di più. Alla fine abbiamo fatto comunque dei buoni tempi, seppur non a livello della soft. Quando ho fatto l’ultimo time attack ho sentito che la gomma non è calata, potrebbe essere buona anche per la gara, ma bisogna vedere se la performance rimane alta dopo il calo“.

Sicuramente Bagnaia è tornato a staccare bene in Giappone, però non riesce a farlo sempre con costanza e quindi lavorerà per sistemarsi in questo aspetto determinante: “Siamo migliorati tanto, ma ci manca un po’ di costanza e ripetibilità in questo. Prima non riuscivamo a fare neanche un giro, perché il posteriore era molto ballerino e quindi col freno anteriore era un tira-molla costante. Qui, invece, siamo riusciti ad essere più costanti col freno davanti e a staccare più forte. Nel time attack ho frenato forte e la differenza principale l’ho fatta in due-tre staccate, ma anche in percorrenza nel terzo settore. Sono contento, ci manca ancora un po’ di grip ma stiamo lavorando per tornare costanti in frenata, che è dove faccio di più la differenza“.

Foto: Valter Magatti